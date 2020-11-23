Кто лучше: Тина Кароль повторила образ звезды 90-х Евы Герциговой
В полуфинале "Танців з зірками-2020" певица появилась в черном платье от Mônot
Недавно мы писали, что Тина Кароль повторила образ Дженнифер Лопес с обложки октябрьского выпуска Billboard. В минувшее воскресенье украинская певица снова надела платье, в котором ранее была замечена другая знаменитость. Но этот раз предлагаем сравнить луки Тины Кароль и знаменитой чешской супермодели Евы Герциговой.
В тринадцатом выпуске танцевального шоу Кароль была одета в черное платье в пол с открытой спиной из новой коллекции бренда Mônot. Ее образ дополнили черные босоножки на высоком каблуке и выпрямленные волосы.
В таком же платье позировала 47-летняя супермодель Ева Герцигова. Она сочетала платье с длинными черными перчатками.
Ранее Тина Кароль впечатлила платьем от David Koma с глубоким декольте.
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