Кто лучше: Тина Кароль повторила образ звезды 90-х Евы Герциговой

В полуфинале "Танців з зірками-2020" певица появилась в черном платье от Mônot

Недавно мы писали, что Тина Кароль повторила образ Дженнифер Лопес с обложки октябрьского выпуска Billboard. В минувшее воскресенье украинская певица снова надела платье, в котором ранее была замечена другая знаменитость. Но этот раз предлагаем сравнить луки Тины Кароль и знаменитой чешской супермодели Евы Герциговой.

В тринадцатом выпуске танцевального шоу Кароль была одета в черное платье в пол с открытой спиной из новой коллекции бренда Mônot. Ее образ дополнили черные босоножки на высоком каблуке и выпрямленные волосы.

Фото: instagram.com/tina_karol

В таком же платье позировала 47-летняя супермодель Ева Герцигова. Она сочетала платье с длинными черными перчатками.

Фото: instagram.com/monotofficial

Фото: instagram.com/monotofficial

Ранее Тина Кароль впечатлила платьем от David Koma с глубоким декольте.

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