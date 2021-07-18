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Лучшие наряды церемонии закрытия Каннского кинофестиваля-2021 (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
18 июля, 15:13
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Вчера вечером торжественно закрылся 74-й Каннский международный кинофестиваль. Обзор самых роскошных нарядов звезд последнего вечера киносмотра
Звезды на красной дорожке в последний день Каннского кинофестиваля-2021
Звезды на красной дорожке в последний день Каннского кинофестиваля-2021 / Фото: Getty Images

74-й Каннский кинофестиваль завершился победой фильма-хоррора "Титан"! Кинорежиссер и сценарист Джулия Дюкорно получила престижную "Золотую пальмовую ветвь", став второй женщиной в истории фестиваля, получившей эту награду. Наряду с победителями Каннского кинофестиваля на церемонии закрытия в центре внимания оказались и сногсшибательные звезды в не менее восхитительных нарядах.

И хотя на протяжении всех 12 дней киносмотра знаменитости покоряли своими образами, кажется, для последнего вечера они оставили самые лучшие и яркие костюмы.

Звезда вечера и всего Каннского кинофестиваля Шэрон Стоун несколько раз за эти 12 дней произвела фуррор – любуемся ее роскошным платьем от Dolce & Gabbana.

63-летняя Шэрон Стоун в Dolce & Gabbana
63-летняя Шэрон Стоун в Dolce & Gabbana / Фото: Getty Images

Самая молодая обладательница "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, которая получила награду в 2013 году за фильм "Жизнь Адель", актриса Адель Экзаркопулос прибыла на церемонию закрытия в платье от Jacquemus.

Адель Экзаркопулос, Канны-2021
Адель Экзаркопулос, Канны-2021 / Фото: Getty Images

Дизайнер Кристиан Лубутен появился на церемонии в красном пиджаке и черно-серебристых ботинках.

Кристиан Лубутен и его спутник
Кристиан Лубутен и его спутник / Фото: Getty Images

Актриса из фильма "Безумно богатые азиаты" Джемма Чан была в изумительном платье от Oscar de la Renta.

Джемма Чан на Каннском кинофестивале-2021
Джемма Чан на Каннском кинофестивале-2021 / Фото: Getty Images

А вот Розамунд Пайк для последнего вечера в Каннах выбрала платье насыщенного красного цвета от Christian Dior.

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Розамунд Пайк на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля
Розамунд Пайк на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля / Фото: Getty Images

Звезда "Дневников вампира" Кэт Грэм была в сиреневом от Jean Paul Gaultier.

Кэт Грэм на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля
Кэт Грэм на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля / Фото: Getty Images

Глава жюри Каннского кинофестиваля Спайк Ли был в кепке, любимых кроссовках Nike и темно-синем костюме, разукрашенном едва ли не всеми цветами радуги.

Спайк Ли на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля-2021
Спайк Ли на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля-2021 / Фото: Getty Images

Немецкая модель и блогер Леони Ханна была в эффектном платье Georges Hobeika. Золото, очевидно, в фаворе у звезд в этом году.

Леони Ханна в Каннах
Леони Ханна в Каннах / Фото: Getty Images

Модель Марго Стороженко была в украшениях от модного дома Boucheron и платье с высоким вырезом.

Марго Стороженко на Каннском кинофестивале-2021
Марго Стороженко на Каннском кинофестивале-2021 / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказали об украинском фильме "Бабий Яр. Контекст", который принес Украине еще одну победу в Каннах.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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