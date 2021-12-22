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Крестный отец нового времени: Аль Пачино снялся для Saint Laurent

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
22 декабря, 15:28
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В свое время в похожих костюмах актер сыграл в культовых фильмах
Аль Пачино — герой съемки Saint Laurent
Аль Пачино — герой съемки Saint Laurent / Фото: Коллаж: Сегодня

81-летний актер Аль Пачино стал героем рекламной кампании Saint Laurent. Напомним, что недавно бренд был косвенно замешан в неприятной истории с жестоким обращением с животными. Впрочем, знаменитости скандалов не боятся и продолжают сотрудничать люксовыми марками.

На шикарной фотосессии, которая появилась в Instagram бренда, знаменитость позирует в костюме из мужской коллекции весна/лето — 2022. В очень похожих костюмах в свое время актер появлялся в "Крестном отце" и других культовых фильмах.

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Аль Пачино снялся для рекламной кампании Saint Laurent
Аль Пачино снялся для рекламной кампании Saint Laurent / Фото: Инстаграм

Ранее в рекламная кампании Saint Laurent снялась Джерри Холл — 65-летняя модель и актриса. Великолепные черно-белые портреты традиционно сделал Дэвид Симс.

Модный дом известен выбором героев. Среди них — икона 1960-х и вчерашняя именинница Джейн Фонда, рэпер Трэвис Скотт, актриса Беатрис Даль и футболист Ромео Бекхэм.

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Напомним, что недавно Saint Laurent представили праздничную капсульную коллекцию.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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