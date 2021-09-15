Цвет огня и страсти: 14 образов звезд в красных нарядах на Met Gala 2021

Одним из самых трендовых цветов осени 2021 по версии Института цвета Pantone является Fire Whirl (в пер. с англ. "Огненный вихрь"). Этот цвет станет не только маст-хевом осени и зимы, но и предстоящего весенне-летнего сезона.
Как носить огненный цвет показали знаменитости на красной дорожке Met Gala 2021. Мы выбрали самые эффектные образы селебрити в красных нарядах.
Звезда городского стиля Эмили Ратаковски надела облегающее кружевное платье Vera Wang с открытыми прозрачными вставками с украшениями в виде алого орнамента цветов и листьев.
Меган Фокс ошеломила поклонников новый ярким образом во время бала Института костюма. Она прибыла на мероприятие в платье Dundas с длинными рукавами, покрытым кристаллами и с откровенными деталями. Актриса рассказала, что ее образ был вдохновлен Дракулой и готической модой.
Карли Клосс показала пример, как спасти ситуацию после провального выхода на прошлом Met Gala. И цвет наряда ей сыграл на руку.
В основном же звезды пользовались главным правилом при выборе наряда для знакового мероприятия – впечатлить и привлечь внимание. Проще это сделать в образе цвета огня и страсти. Вдохновляйтесь!
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