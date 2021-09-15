Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
iPhone13: что нового и цена iPhone13: что нового и цена ⚽ Шериф - Шахтер: онлайн 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"

Наши в Нью-Йорке

Главные цвета весны-2022

Готовим с Джейми Оливером

Все о Met Gala-2021

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Цвет огня и страсти: 14 образов звезд в красных нарядах на Met Gala 2021

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
15 сентября, 11:19
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Цвет, который символизирует удачу, могущество, страсть и даже радость. Вдохновляемся лучшими звездными выходами на бале Института костюма
Звезды на бале Института костюма Met Gala 2021
Звезды на бале Института костюма Met Gala 2021 / Фото: instagram.com/verawanggang, instagram.com/karliekloss, instagram.com/themetgalaofficial/

Одним из самых трендовых цветов осени 2021 по версии Института цвета Pantone является Fire Whirl (в пер. с англ. "Огненный вихрь"). Этот цвет станет не только маст-хевом осени и зимы, но и предстоящего весенне-летнего сезона.

Как носить огненный цвет показали знаменитости на красной дорожке Met Gala 2021. Мы выбрали самые эффектные образы селебрити в красных нарядах.

Реклама

Звезда городского стиля Эмили Ратаковски надела облегающее кружевное платье Vera Wang с открытыми прозрачными вставками с украшениями в виде алого орнамента цветов и листьев.

Реклама

Меган Фокс ошеломила поклонников новый ярким образом во время бала Института костюма. Она прибыла на мероприятие в платье Dundas с длинными рукавами, покрытым кристаллами и с откровенными деталями. Актриса рассказала, что ее образ был вдохновлен Дракулой и готической модой.

Реклама

Карли Клосс показала пример, как спасти ситуацию после провального выхода на прошлом Met Gala. И цвет наряда ей сыграл на руку.

В основном же звезды пользовались главным правилом при выборе наряда для знакового мероприятия – впечатлить и привлечь внимание. Проще это сделать в образе цвета огня и страсти. Вдохновляйтесь!

Читайте также:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Ближайшие события

Emmy Awards

19 cентября

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября
MUST HAVE
Beauty-покупки сентября
Купить
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Обновить гардероб на осень
Как это лучше сделать?
Лайфхак дня
Как хранить печенье
Хакнуть
Сольник звезды
TVORCHI
17 сентября / 19:00
5 главных концертов сентября
Новое "голое" платье. Кендалл Дженнер на Met Gala-2021
Осень в большом городе
Главные ивенты сентября
Спланировать досуг
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
13 - 19 сентября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Сколько стоит поездка в Лондон
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Чек-лист сентября
10 вещей, которые нужно успеть сделать
Хочу узнать!
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять