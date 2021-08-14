Красная дорожка Одесского международного кинофестиваля: как это было (фото, видео)

Торжественная церемония открытия прошла традиционно в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. На событие приехали знаменитости, профессионалы киноиндустрии и блогеры

Гости Одесского международного кинофестиваля - 2021 / Фото: instagram.com/anna_zavalskaya

Сегодня, 14 августа, состоялось открытие 12-го Одесского международного кинофестиваля – 2021.

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Перед началом церемонии самой длинной в Европе красной дорожкой прошлись знаменитости, актеры и режиссеры, профессионалы киноиндустрии, а также гости события, среди которых Олег Сенцов, Анна Панова, Анна и Алина Завальские, Ольга Сумская с дочкой, Роберт Фельдман, Наталья Васько, Савелий Либкин, Иван Дорн, Людмила Добровольская, Марина Кухар, Ольга Грицык, Юлия Пелипас и Дмитрий Дубилет, Елизавета Юрушева и Алексей Прищепа.

Собрали для вас самые интересные истории и посты из соцсетей звезд.

Ольга Сумская с дочерью / Фото: instagram.com/olgasumska

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Для выхода на красную дорожку Монро выбрала платье от Larisa Lobanova, Ольга Полякова появилась вместе с продюсером Михаилом Ясинским в платье от Andre Tan и украшениях, которые ей подарил муж на свадьбу.

Екатерина Кухар поделилась в своих сториз, как муж Александр Стоянов заставил звезду балета идти на мероприятие пешком. Из-за пробок Кухар пришлось добираться до театра оперы и балета на 12-сантиметровых каблуках.

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Екатерина Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Анна Панова показала, какой макияж выбрала для церемонии ОМКФ / Фото: instagram.com/annapanova

Невероятным образом поразила дизайнер Катя Сильченко.

Хозяйка вечера, президент ОМКФ Виктория Тигипко выбрала для церемонии открытия наряд от Artem Klimchuk.

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Звездными гостями церемонии стали немецкий актер, двукратный номинант на премию "Золотой глобус" и премию Британской киноакадемии Даниэль Брюль, а также британский режиссер Терри Гиллиам ("Братья Гримм", "12 обезьян" ). В рамках фестиваля голливудские знаменитости представят свой новый фильм – "Плохой сосед".

Накануне, Анна Завальская рассказала в своем Instagram, что впервые с ней на ОМКФ приехала младшая сестра.

Ведущими церемонии стали Янина Соколова и Олег Панюта.

Напомним, в этом году в Национальном конкурсе кинофестиваля будут представлены 6 украинских премьер, а также состоится показ международных гала-премьер, среди которых фильм "Легенда о Зеленом рыцаре" от режиссера Дэвида Лоури. Над лентой работали создатели "Властелина колец" – компания Weta Digital.

Смотрите видео с церемонии открытия ОМКФ – 2021:

Ранее мы рассказывали, что Впервые в истории церемония закрытия Одесского кинофестиваля пройдет на Потемкинской лестнице