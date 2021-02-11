Косы, пучки и локоны: идеи причесок ко Дню всех влюбленных (фото)

Смотрите лучшие идеи стильных и красивых причесок к празднику

В канун Дня святого Валентина, праздника всех влюбленных, к которому мы подготовили 14 оригинальных идей его празднования, предлагаем вам пересмотреть самые интересные, эффектные и романтические прически на 14 февраля и выбрать для себя наиболее подходящий вариант.

Мы подобрали прически как для коротких, так и для средних и длинных волос.

Локоны

Сейчас в моде легкие локоны, сделать которые можно с помощью плойки среднего диаметра. Достаточно лишь накрутить волосы, распределить пальцами равномерно пряди по голове и зафиксировать их лаком.

Локоны Фото: Pinterest

Пучки

Изысканный и нежный образ на 14 февраля помогут получить собранные прически. В пучки можно слегка небрежно и хаотично вплести цветы, россыпи камешков или украсить прическу легким ободком. Это придаст вам шарма.

Как сделать пучок Фото: Pinterest

Пучок с украшением Фото: Pinterest

Косы

Косы могут украсить даже не слишком длинные волосы. Начните плести пряди от самого лба, постепенно обвивая ими голову по окружности. Можно спрятать недоплетенный хвостик под пряди. Или же зафиксировать его сверху, прихватив яркой заколкой. Или оформить ими романтический ободок.

Коса на коротких волосах Фото: Pinterest

Если у вас в запасе есть время, предлагаем соорудить красивое переплетение. Для этого можете использовать любую технику – французские, голландские косы и даже жгутики. Начинать плетение желательно как можно ближе ко лбу, чтобы ваша прическа охватила большую часть головы. А вплести в прическу можно ленты, нити, бусы и даже живые цветы.

Косы и пучки Фото: Pinterest

Если позволяет длина волос, создайте из них классический изысканный пучок в виде ракушки. Именно такая прическа выгодно подчеркивает соблазнительный изгиб шеи ее обладательницы. Украсить прическу можно мелкими камешками или цветами.

Пучок-ракушка Фото: Pinterest

А если вы все еще не решили, какой маникюр сделать ко Дню святого Валентина, интересные идеи с фото найдете в нашей подборке.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться