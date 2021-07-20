Королева Рания в элегантном платье встретилась с президентом США: фото

Это первая официальная встреча королевы Рании, которая ранее показала красивый семейный портрет, и короля Абдаллы II с четой Байден. Мероприятие прошло в Белом доме. Фото встречи появились на официальной странице королевской семьи в Twitter.
Королева Рания облачилась в элегантное красное платье с черным поясом. Свой образ Ее Величество дополнила бежевыми лодочками на каблуке и красным клатчем. Волосы Рания уложила волнами.
В соцсетях уже вовсю обсуждают образ королевы. Пользователи Сети отмечают, что это один из самых ярких и эффектных образов Ее Величества.
Уже в сентябре королева Рания будет отмечать 51-летие. В прошлом году в честь ее юбилея был опубликован семейный портрет, поэтому поклонники королевской семьи Иордании ждут, что и в этом году монархи порадуют публику красивым фото.
Выходы королевы Иордании в свет всегда бурно обсуждают в Сети. У Рании отличный вкус и стиль, поэтому модники из всех уголков мира следят за тем, что Ее Величество надевает на официальные мероприятия, чтобы повторить образ королевы. При этом Рания никогда не делает яркий макияж, делая акцент на естественности. Натуральность в макияже – тенденция, которой следуют многие девушки в мире, и украинки в том числе. Недавно на улицах Киева появились фото обычных украинок без ретуши.
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