Донателла Версаче снялась с сестрами Хадид для рекламы Versace

Кто может олицетворить Versace лучше, чем сама Донателла Версаче? Никто. Именно так подумала ключевая фигура бренда и снялась в новой рекламной кампании, но не сама, а вместе с легендарными сестрами Хадид, а также Малумой, который недавно стал лицом Versace, пишет WWD.
Белокурые волосы, которые расплылись волнами по плечам модельера, и беспрецедентный образ в целом мы можем увидеть на фотографиях Мерта Аласа и Маркуса Пигготта.
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Креативный директор бренда сыграла главную роль в рекламной кампании женской весны 2022 года. Вместе с Джиджи и Беллой Хадид, постоянными посетителями модных показов лейбла, они появились на стильных фото.
Семья всегда находится в центре всего, что я делаю, поэтому я так люблю Беллу и Джиджи. Они прекрасно иллюстрируют силу между сестрами и делятся этим посланием с нашим сестринским сообществом Versace по всему миру.
— сказала дизайнер.
Скоординированные образы подчеркивают связь между персонажами. Также сестры Хадид снялись в нескольких кадрах без дизайнера. Джиджи и Белла обнимались и дурачились, будучи одетыми в яркие наряды.
Кроме того, новое лицо Versace Малума появляется на некоторых изображениях вместе с моделями. Колумбийский певец стал ключевым героем рекламной кампании бренда для мужчин, которая была представлена на прошлой неделе.
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