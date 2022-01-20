Ким Кардашьян выпустила духи ко Дню святого Валентина 2022 и снялась в шикарной фотосессии

Знаменитость позирует с амфорой и усыпана цветами для рекламы своего нового аромата ко Дню влюбленных

Ким Кардашьян выпустила духи ко Дню святого Валентина 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Вслед за Рианной, которая представила коллекцию нижнего белья к 14 февраля, Ким Кардашьян выпустила духи ко Дню святого Валентина 2022. Также знаменитость снялась в сексуальной фотосессии.

Ким Кардашьян не осталась в стороне самого романтического дня в году, ведь в ее личной жизни также произошли приятные перемены благодаря новому бойфренду, звезде фильма "Король Стейтен-Айленда" Питу Дэвидсону.

Реклама

Ким Кардашьян выпустила духи ко Дню святого Валентина 2022 / Фото: instagram.com/kimkardashian

Так, селебрити представила новую коллекцию ароматов ко Дню святого Валентина Jeff Leatham II by KKW Fragrance. В линейку вошли 3 вкусных аромата.

Ким Кардашьян выпустила духи ко Дню святого Валентина 2022 / Фото: instagram.com/kimkardashian

Реклама

Я так рада поделиться второй итерацией моего сотрудничества с Jeff Leatham. Три наших новейших аромата посвящены Дню святого Валентина, но с декадентским оттенком. Вы можете ожидать широкий спектр ароматных нот от экзотических, романтических цветов до теплых, засахаренных кондитерских изделий. Я не могу дождаться, когда вы, ребята, попробуете эти новые ароматы!

— написала Ким Кардашьян в своем Instagram.

Ким Кардашьян выпустила духи ко Дню святого Валентина 2022 / Фото: instagram.com/kimkardashian

Три новых аромата ко Дню святого Валентина 2022 Jeff Leatham II by KKW Fragrance это:

Реклама

Карамельная орхидея: сладкая смесь насыщенного какао, соленой карамели и элегантной даваны в сочетании с легкими цветочными нотами и облачным мускусом создает этот захватывающий аромат.

Редкий инжир: свежие цитрусовые и земляные зеленые нотки создают освежающий баланс чувственного ветивера, теплого кедрового дерева и сушеного инжира, соединяясь в причудливый, но современный аромат.

Культовая гардения: нежный эликсир сладкой жимолости и игристого мандарина в сочетании с маслянистой туберозой и насыщенными бобами тонко окутывает обладательницу женственными цветочными нотами.

Духи Jeff Leatham II by KKW Fragrance ко Дню святого Валентина 2022 / Фото: instagram.com/kimkardashian

Запуск линейки в продажу состоится в среду, 26 января, эксклюзивно на сайте KKW FRAGRANCE.

Духи Jeff Leatham II by KKW Fragrance ко Дню святого Валентина 2022

Духи Jeff Leatham II by KKW Fragrance ко Дню святого Валентина 2022 / Фото: instagram.com/kimkardashian

Также вам понравится: Ким Кардашьян в сексуальном боди показала самые трендовые джинсы 2022 года