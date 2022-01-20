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Ким Кардашьян выпустила духи ко Дню святого Валентина 2022 и снялась в шикарной фотосессии

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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20 января, 11:15
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Знаменитость позирует с амфорой и усыпана цветами для рекламы своего нового аромата ко Дню влюбленных
Ким Кардашьян выпустила духи ко Дню святого Валентина 2022
Ким Кардашьян выпустила духи ко Дню святого Валентина 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Вслед за Рианной, которая представила коллекцию нижнего белья к 14 февраля, Ким Кардашьян выпустила духи ко Дню святого Валентина 2022. Также знаменитость снялась в сексуальной фотосессии.

Ким Кардашьян не осталась в стороне самого романтического дня в году, ведь в ее личной жизни также произошли приятные перемены благодаря новому бойфренду, звезде фильма "Король Стейтен-Айленда" Питу Дэвидсону.

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Ким Кардашьян выпустила духи ко Дню святого Валентина 2022
Ким Кардашьян выпустила духи ко Дню святого Валентина 2022 / Фото: instagram.com/kimkardashian

Так, селебрити представила новую коллекцию ароматов ко Дню святого Валентина Jeff Leatham II by KKW Fragrance. В линейку вошли 3 вкусных аромата.

Ким Кардашьян выпустила духи ко Дню святого Валентина 2022
Ким Кардашьян выпустила духи ко Дню святого Валентина 2022 / Фото: instagram.com/kimkardashian

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Я так рада поделиться второй итерацией моего сотрудничества с Jeff Leatham. Три наших новейших аромата посвящены Дню святого Валентина, но с декадентским оттенком. Вы можете ожидать широкий спектр ароматных нот от экзотических, романтических цветов до теплых, засахаренных кондитерских изделий. Я не могу дождаться, когда вы, ребята, попробуете эти новые ароматы!

— написала Ким Кардашьян в своем Instagram.

Ким Кардашьян выпустила духи ко Дню святого Валентина 2022
Ким Кардашьян выпустила духи ко Дню святого Валентина 2022 / Фото: instagram.com/kimkardashian

Три новых аромата ко Дню святого Валентина 2022 Jeff Leatham II by KKW Fragrance это:

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Карамельная орхидея: сладкая смесь насыщенного какао, соленой карамели и элегантной даваны в сочетании с легкими цветочными нотами и облачным мускусом создает этот захватывающий аромат.

Редкий инжир: свежие цитрусовые и земляные зеленые нотки создают освежающий баланс чувственного ветивера, теплого кедрового дерева и сушеного инжира, соединяясь в причудливый, но современный аромат.

Культовая гардения: нежный эликсир сладкой жимолости и игристого мандарина в сочетании с маслянистой туберозой и насыщенными бобами тонко окутывает обладательницу женственными цветочными нотами.

Духи Jeff Leatham II by KKW Fragrance ко Дню святого Валентина 2022
Духи Jeff Leatham II by KKW Fragrance ко Дню святого Валентина 2022 / Фото: instagram.com/kimkardashian

Запуск линейки в продажу состоится в среду, 26 января, эксклюзивно на сайте KKW FRAGRANCE.

Духи Jeff Leatham II by KKW Fragrance ко Дню святого Валентина 2022
Духи Jeff Leatham II by KKW Fragrance ко Дню святого Валентина 2022

Духи Jeff Leatham II by KKW Fragrance ко Дню святого Валентина 2022
Духи Jeff Leatham II by KKW Fragrance ко Дню святого Валентина 2022 / Фото: instagram.com/kimkardashian

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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