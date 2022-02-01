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Ким Кардашьян стала звездой рекламы Balenciaga (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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1 февраля, 19:08
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Знаменитость снялась в стильной фотосессии в образах от любимого бренда вместе с актрисой Изабель Юппер
Ким Кардашьян стала звездой последней рекламной кампании Balenciaga
Ким Кардашьян стала звездой последней рекламной кампании Balenciaga / Фото: Balenciaga

Все, кто следят за жизнью Ким Кардашьян, не смоги не заметить, что в последнее время ее гардероб состоит почти из одного бренда – Balenciaga. Знаменитость увлеклась маркой в 2021 году и не изменяла ей ни на шоу Saturday Night Live, ни на сцене DONDA Канье Уэста, ни на Met Gala. И в этом же году Balenciaga назвали самым популярным брендом в мире не без участия звезды реалити. Поэтому, вполне логично, что Кардашьян в центре их последней кампании.

Фотограф Стеф Митчелл снимал Ким Кардашьян в ее доме в Калабасасе. Знаменитость позирует в контрастных образах, подчеркивающих как ее личный стиль, так и достижения Гвасалии.

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Ким Кардашьян стала звездой последней рекламной кампании Balenciaga
Ким Кардашьян стала звездой последней рекламной кампании Balenciaga / Фото: Balenciaga

На одном снимке она — футуристическая муза в гладком черном комбинезоне, а на втором — в большом пальто с актуальным леопардовым принтом, сапогах и модной сумке La Cagole. Наряды идеально вписываются в теперешний стиль Ким, но в целом стилизованный портрет выходит за рамки простого селфи знаменитости.

Ким Кардашьян стала звездой последней рекламной кампании Balenciaga
Ким Кардашьян стала звездой последней рекламной кампании Balenciaga / Фото: Balenciaga

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Ким Кардашьян стала звездой последней рекламной кампании Balenciaga
Ким Кардашьян стала звездой последней рекламной кампании Balenciaga / Фото: Balenciaga

В кампании также участвует икона французского кинематографа Изабель Юппер, которая снялась в осенней рекламе бренда. На дерзких фотографиях, сделанных Митчелл в ее парижской резиденции, Юппер, которая, как и Кардашьян, часто появляется в Balenciaga на красных дорожках, кажется, полностью находится в своей стихии.

Изабель Юппер стала звездой последней рекламной кампании Balenciaga
Изабель Юппер стала звездой последней рекламной кампании Balenciaga / Фото: Balenciaga

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Изабель Юппер стала звездой последней рекламной кампании Balenciaga
Изабель Юппер стала звездой последней рекламной кампании Balenciaga / Фото: Balenciaga

Мари Агнес Дин в рекламной кампании Balenciaga’s
Мари Агнес Дин в рекламной кампании Balenciaga’s / Фото: Balenciaga

Томми Блю стал звездой последней рекламной кампании Balenciaga
Томми Блю стал звездой последней рекламной кампании Balenciaga / Фото: Balenciaga

Новая рекламная кампания Balenciaga
Новая рекламная кампания Balenciaga / Фото: Balenciaga

Также смотрите: Просто тигр. Просто Balenciaga. Бренд выпустил скульптуру за 944 тыс. грн

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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