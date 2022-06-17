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Кейт Миддлтон, племянницы принцессы Дианы и другие гости Royal Ascot в невероятных шляпках (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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17 июня, 20:30
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Смотрите фото самых стильных выходов гостей на королевский скачках в Аскоте
Гости королевских скачек Royal Ascot
Гости королевских скачек Royal Ascot / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы уже наслаждались эффектными и стильными выходами гостей в первый день Royal Ascot. пришел черед и герцогов Кебриджских предстать перед публикой в шикарных нарядах.

Члены королевской семьи прибыли почти в полном составе в Королевском Аскоте в пятницу. Кейт Миддлтон и принц Уильям были среди тех, кто присутствовал, чтобы посмотреть на скачки. Конечно, Кейт придерживалась гламурного дресс-кода Royal Ascot, в этот раз она выбрала платье в горошек от Alessandra Rich, коричневую шляпку с белыми цветами и туфли-лодочки в тон.

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Фото: Инстаграм

Герцогиня уложила волосы и сделала макияж в естественных тонах. А завершила свой образ серьгами с жемчугом и бриллиантами, которые когда-то принадлежали принцессе Диане.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Фото: Инстаграм

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Среди гостей скачек были замечены и племянницы принцессы Дианы сестры Спенсер.

Элиза и Амелия Спенсер
Элиза и Амелия Спенсер / Фото: Инстаграм

Интересно, что все участники и гости Royal Ascot должны придерживаться строгой политики дресс-кода. Мужчины должны всегда носить полный утренний костюм с жилетом и черный или серый цилиндр, в то время как женщины должны носить шляпы и платья, закрывающие плечи. Все участники также должны носить бейджи с именами — это касается и членов королевской семьи, несмотря на их популярность и титулы.

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Гости Royal Ascot
Гости Royal Ascot / Фото: Инстаграм

Собрали несколько стильных выходов гостей Royal Ascot.

Гостья Royal Ascot
Гостья Royal Ascot / Фото: Инстаграм

Гостья Royal Ascot
Гостья Royal Ascot / Фото: Инстаграм

Гостья Royal Ascot
Гостья Royal Ascot / Фото: Инстаграм

Гостья Royal Ascot
Гостья Royal Ascot / Фото: Инстаграм

Гостья Royal Ascot
Гостья Royal Ascot / Фото: Инстаграм

Гостья Royal Ascot
Гостья Royal Ascot / Фото: Инстаграм

Гостья Royal Ascot
Гостья Royal Ascot / Фото: Инстаграм

Гостья Royal Ascot
Гостья Royal Ascot / Фото: Инстаграм

Смотрите также: 15 шикарных выходов Кейт Миддлтон на Карибах

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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