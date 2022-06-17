Кейт Миддлтон, племянницы принцессы Дианы и другие гости Royal Ascot в невероятных шляпках (фото)

Мы уже наслаждались эффектными и стильными выходами гостей в первый день Royal Ascot. пришел черед и герцогов Кебриджских предстать перед публикой в шикарных нарядах.
Члены королевской семьи прибыли почти в полном составе в Королевском Аскоте в пятницу. Кейт Миддлтон и принц Уильям были среди тех, кто присутствовал, чтобы посмотреть на скачки. Конечно, Кейт придерживалась гламурного дресс-кода Royal Ascot, в этот раз она выбрала платье в горошек от Alessandra Rich, коричневую шляпку с белыми цветами и туфли-лодочки в тон.
Герцогиня уложила волосы и сделала макияж в естественных тонах. А завершила свой образ серьгами с жемчугом и бриллиантами, которые когда-то принадлежали принцессе Диане.
Среди гостей скачек были замечены и племянницы принцессы Дианы сестры Спенсер.
Интересно, что все участники и гости Royal Ascot должны придерживаться строгой политики дресс-кода. Мужчины должны всегда носить полный утренний костюм с жилетом и черный или серый цилиндр, в то время как женщины должны носить шляпы и платья, закрывающие плечи. Все участники также должны носить бейджи с именами — это касается и членов королевской семьи, несмотря на их популярность и титулы.
Собрали несколько стильных выходов гостей Royal Ascot.
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