Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кендалл Дженнер надела трендовый кожаный костюм. Он от украинского бренда

Сегодня, 12:43

Одна из главных модных инфлюенсеров мира пополнила гардероб образом от Cultnaked

Мадонна обожает шляпы Ruslan Baginskiy, а свои яркие концертные образы Dua Lipa дополняет бра от FROLOV. Теперь в поклонницы дизайнеров из Украины записалась и американская супермодель Кендалл Дженнер. На днях она прогулялась по Лос-Анджелесу в соблазнительном комплекте Choco Bar от Cultnaked.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
Фото: instagram.com/cultnaked

Звезда семьи Кардашьян надела топ без бретелей и брюки из веганской кожи в оттенке молочного шоколада. Этот костюм украинский бренд презентовал всего 7 недель назад, но он уже успел полюбиться модницам со всего мира. В настоящий момент в Cultnaked объявили sold out. Новую партию обещают после 9 мая. Цена – 9786 грн.

Федерика Лабанка, консультант Prada
Федерика Лабанка, консультант Prada
Фото: instagram.com/federica.labanca

Модель Ивана Хо
Модель Ивана Хо
Фото: instagram.com/ivana__ho

Свой образ Кендалл Дженнер дополнила вьетнамками на каблуке и сумкой-багет Louis Vuitton с цепочкой вместо плечевого ремня. Также модель выбрала бежевую маску для лица и собрала наверх волосы. Во время прогулки ее запечатлели вместе с бойфрендом Девином Букером – игроком НБА.

Интересно, что это не первые вещи украинского производства в гардеробе Дженнер. Она также любит пижамы Sleeper из нашей подборки стильной домашней одежды и брюки Bevza.

Кендалл Дженнер в пижаме Sleeper
Кендалл Дженнер в пижаме Sleeper
Фото: Vogue

Вы могли пропустить эффектный образ Хейли Бибер в ретро-пиджаке с модными подплечниками.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Лучшие наряды красной дорожки премии Оскар-2021 (фоторепортаж) 7 самых красивых платьев именинницы Рене Зеллвегер Джилл Байден показала, как спасти скучный образ с помощью аксессуаров
стиль Кендалл Дженнер украинские бренды
Реклама

Новости партнеров

Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото

Популярные статьи

Сегодня, 13:24Фаново

Чистый четверг: главные приметы праздника

Сегодня, 11:07Вкусно

Как приготовить шампиньоны на костре: инструкция и 3 рецепта маринадов

Вчера, 18:04Фаново

Чистый четверг-2021: традиции праздника

Вчера, 16:02Звездно

До свидания, Голос: MONATIK уходит с проекта вслед за Тиной Кароль

Вчера, 15:50Звездно

Потап резко высказался о Голосе країни, задев Тину Кароль — но потом отредактировал пост

Вчера, 13:01Вкусно

Скумбрия на костре: лучший рецепт для пикника

Вчера, 11:51Вкусно

Красим яйца с помощью луковой шелухи: пять лайфхаков

Вчера, 11:14Вкусно

Как приготовить кулич в хлебопечке: 3 рецепта на Пасху

Вчера, 08:38Звездно

Тина Кароль ушла из шоу Голос країни: кому завещала кресло певица

Вчера, 05:26Психо

Гороскоп на сегодня 26 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, не отказывайте себе в удовольствиях!

25 апреляЗвездно

Чернобыль лишает сна и возвращает в жестокую реальность

25 апреляФаново

Всемирный день дочери-2021: самые нежные поздравления дочкам

25 апреляПсихо

Гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая: все знаки зодиака

25 апреляФаново

Вербное воскресенье-2021: поздравления в стихах и коротких смс

24 апреляФаново

Вербное воскресенье-2021: что ни в коем случае нельзя делать

24 апреляЗвездно

Фанаты в восторге от помолодевшей Пугачевой в белом: Какая красотка!

Новости партнеров

Слишком горячо! Жена форварда сборной Украины взбудоражила Сеть
Слишком горячо! Жена форварда сборной Украины взбудоражила Сеть
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Звезда сериала "Папик" показала яркое фото с "дедом"
Звезда сериала "Папик" показала яркое фото с "дедом"
Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять