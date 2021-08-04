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Катя Сильченко вместе с подругой выпустили самую сексуальную одежду для спорта (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
4 августа, 17:22
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Дизайнеры объединились, чтобы создать женственную и сексуальную коллекцию для тренировок
Катя Сильченко и Анастасия Тонконог в коллекции спортивной одежды The Coat и AWY
Катя Сильченко и Анастасия Тонконог в коллекции спортивной одежды The Coat и AWY / Фото: Пресс-служба The Coat

Дизайнер Катя Сильченко, которая ранее рассказала в эксклюзивном интервью о материнстве, вместе с подругой Анастасией Тонконог разработали капсульную коллекцию одежды для тренировок.

Коллекция одежды для спорта The Coat и AWY
Коллекция одежды для спорта The Coat и AWY / Фото: Пресс-служба The Coat

Совместная коллекция объединяет спортивный комфорт бренда AWY и женственность The Coat.

Это неожиданное приключение и возможность по-новому взглянуть на привычные вещи, — рассказала Анастасия Тонконог.

В сексуальную капсулу, вдохновленную модой 2000-х, вошли спортивные топы и купальники, кофты, комбинезон и легинсы с прорезями.

Коллекция одежды для спорта The Coat и AWY
Коллекция одежды для спорта The Coat и AWY / Фото: Пресс-служба The Coat

Особое внимание дизайнеры уделили деталям – шнуровки топов и купальников сужают талию, а вырезанные элементы и длина леггинсов визуально округляют бедра и удлиняют силуэт.

Я хотела, чтобы, надевая эти вещи, девушки привлекали взгляды и интерес к их образу. Ведь The Coat — о женщинах, на которых ты всегда обратишь внимание, — прокомментировала Катя Сильченко.

Коллекция одежды для спорта The Coat и AWY
Коллекция одежды для спорта The Coat и AWY / Фото: Пресс-служба The Coat

Коллекция одежды для спорта The Coat и AWY
Коллекция одежды для спорта The Coat и AWY / Фото: Пресс-служба The Coat

Коллекция одежды для спорта The Coat и AWY
Коллекция одежды для спорта The Coat и AWY / Фото: Пресс-служба The Coat

Смотрите видео, как украинские дизайнеры шьют одежду.

Ранее мы рассказывали:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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