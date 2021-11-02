Капор: 5 трендовых вариантов на осень 2021 (фото, цены)

Мы с трудом воспринимали балаклавы, которые дизайнеры решили вернуть в моду несколько сезонов назад. Согласимся, такой головной убор отлично смотрится на подиуме и на горнолыжном курорте. Однако не хотелось бы встретиться с соседом в таком аксессуаре в темном подъезде.
Похоже, бренды и их креативные директора не хотят просто так сдавать позиции и вслед за балаклавами возвращают моду на капоры.
Этот женский головной убор появился в начале XIX века и представляет собой сочетание капюшона и шапки. Вы наверняка помните, как в детстве мы носили вязаные шапки-шлемы. Сегодня теплый и комфортный капор можно найти в любом магазине.
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Мы выбрали несколько вариантов таких шапок. Вязаные, трикотажные, стеганые – выбирайте на свой вкус.
Трикотажный жаккардовый капюшон Zara, 799 грн
Стеганый капор Patrizia Pepe, 3199 грн
Трикотажный капюшон Reserved, 599 грн
Трикотажный капюшон Zara, 799 грн
Трикотажный капюшон Stradivarius, 699 грн
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