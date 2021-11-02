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Капор: 5 трендовых вариантов на осень 2021 (фото, цены)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
2 ноября, 15:56
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Причудливые, но очень модные аксессуары покорили сердца девушек не только эффектным внешним видом, но и тем, что они идеально согреют в холодную погоду
Самые модные шапки сезона осень-зима 2021
Самые модные шапки сезона осень-зима 2021 / Фото: Zara, answer.ua

Мы с трудом воспринимали балаклавы, которые дизайнеры решили вернуть в моду несколько сезонов назад. Согласимся, такой головной убор отлично смотрится на подиуме и на горнолыжном курорте. Однако не хотелось бы встретиться с соседом в таком аксессуаре в темном подъезде.

Похоже, бренды и их креативные директора не хотят просто так сдавать позиции и вслед за балаклавами возвращают моду на капоры.

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Этот женский головной убор появился в начале XIX века и представляет собой сочетание капюшона и шапки. Вы наверняка помните, как в детстве мы носили вязаные шапки-шлемы. Сегодня теплый и комфортный капор можно найти в любом магазине.

Мы выбрали несколько вариантов таких шапок. Вязаные, трикотажные, стеганые – выбирайте на свой вкус.

Трикотажный жаккардовый капюшон Zara, 799 грн

Капор Zara
Капор Zara / Фото: zara.com

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Стеганый капор Patrizia Pepe, 3199 грн

Капор Patrizia Pepe
Капор Patrizia Pepe / Фото: answer.ua

Трикотажный капюшон Reserved, 599 грн

Капор Reserved
Капор Reserved / Фото: reserved.com/

Трикотажный капюшон Zara, 799 грн

Капор Zara
Капор Zara / Фото: zara.com

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Трикотажный капюшон Stradivarius, 699 грн

Капор Stradivarius
Капор Stradivarius / Фото: stradivarius.com

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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