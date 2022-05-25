Life
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🎬 Канны 2022 🔥 Герои Сегодня ⚔ Донбасс в огне ⚠ Бензиновый кризис

Канны 2022

Флешмоб Никитюк

Бесплатно в Канаду

Снова пандемия?

Учеба за границей

Герои Азовстали
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Нет ничего лучше красного и черного – доказывают Канны. Вот 10 самых красивых платьев

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 мая, 12:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Супермодели, среди которых Белла Хадид, Кара Делевинь и Изабель Гулар, знают, как покорить публику эффектным появлением на красной дорожке. Собрали лучшие образы звезд в 8-й день кинофестиваля в Каннах
Смотрите: самые красивые черные и красные платья Каннского кинофестиваля 2022
Смотрите: самые красивые черные и красные платья Каннского кинофестиваля 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера мы наблюдали, как украинская супермодель Алина Байкова прибыла в Канны, чтобы своим эффектным выходом поддержать Украину. Сегодня мы продолжаем рассматривать самые элегантные наряды с красной дорожки 75-го Каннского кинофестиваля.

Собрали для вас десять платьев в красных и черных цветах, которые доминировали на вечере премьер во Дворце фестивалей Французской Ривьеры.

Реклама

Самым ярким выходом вечера в Каннах стало появление бразильской супермодели Изабель Гулар. Красотка выбрала алый брючный комплект ливанского бренда Ashi Studio. Изюминкой образа стал необычный корсет с огромным шлейфом. Сзади наряд модели напоминал роскошное вечернее платье.

Изабель Гулар
Изабель Гулар / Фото: Getty Images

29-летняя британская супермодель Кара Делевинь для своего выхода на красной дорожке выбрала черное бархатное платье Balmain. Платье в крупную сетку с прозрачными вставками украшало фигурное декольте и тяжелый шлейф.

Реклама

Кара Делевинь
Кара Делевинь / Фото: Getty Images

Актриса Кристен Стюарт появилась в Chanel. Для своего выхода она выбрала твидовый корсет и лаконичные прямые брюки. Дополнила образ бриллиантовым колье и солнцезащитными очками.

Кристен Стюарт
Кристен Стюарт / Фото: Getty Images

Реклама

55-летняя Софи Марсо затмила всех, появившись на набережной Круазет в длинном красном комбинезоне с накидкой.

Софи Марсо
Софи Марсо / Фото: Getty Images

Белла Хадид покорила публику в винтажном платье Versace 1987 года, которое создал сам Джанни Версаче. Наряд с расклешенной бархатной юбкой, корсетом из драпированной ткани и объемной лентой вокруг бедер добавил образу драматичности.

Белла Хадид
Белла Хадид / Фото: Getty Images

45-летняя немецкая актриса Диана Крюгер прибыла в Канны в шикарном алом платье Oscar de la Renta.

Диана Крюгер
Диана Крюгер / Фото: Getty Images

Изабель Юппер и Мэгги Джилленхол предстали перед гостями кинофестиваля в образах drama queen.

Изабель Юппер и Мэгги Джилленхол
Изабель Юппер и Мэгги Джилленхол / Фото: Getty Images

Леа Сейду также выбрала черное платье Louis Vuitton. В красном блистали Дипика Падуконе и Беренис Бежо.

Леа Сейду
Леа Сейду / Фото: Getty Images

Дипика Падуконе
Дипика Падуконе / Фото: Getty Images

Беренис Бежо
Беренис Бежо / Фото: Getty Images

Смотрите фото, как Тильда Суинтон поддержала Украину в Каннах.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Мust Have июня
Розовая панама
Где купить?
Instagram недели
62-летний немец, который носит юбки и каблуки
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на вышиванку
Должна быть у каждого в гардеробе
В красных оттенках

В красных оттенках

В национальной стилистике

В национальной стилистике

В черных оттенках

В черных оттенках

Где купить?
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Продукты исключительной полезности
Украинские суперфуды
Узнать
Как выехать за границу студентам призывного возраста
Лайфхак недели
Разъяснения пограничников

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять