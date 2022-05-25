Нет ничего лучше красного и черного – доказывают Канны. Вот 10 самых красивых платьев

Супермодели, среди которых Белла Хадид, Кара Делевинь и Изабель Гулар, знают, как покорить публику эффектным появлением на красной дорожке. Собрали лучшие образы звезд в 8-й день кинофестиваля в Каннах

Смотрите: самые красивые черные и красные платья Каннского кинофестиваля 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера мы наблюдали, как украинская супермодель Алина Байкова прибыла в Канны, чтобы своим эффектным выходом поддержать Украину. Сегодня мы продолжаем рассматривать самые элегантные наряды с красной дорожки 75-го Каннского кинофестиваля.

Собрали для вас десять платьев в красных и черных цветах, которые доминировали на вечере премьер во Дворце фестивалей Французской Ривьеры.

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Самым ярким выходом вечера в Каннах стало появление бразильской супермодели Изабель Гулар. Красотка выбрала алый брючный комплект ливанского бренда Ashi Studio. Изюминкой образа стал необычный корсет с огромным шлейфом. Сзади наряд модели напоминал роскошное вечернее платье.

Изабель Гулар / Фото: Getty Images

29-летняя британская супермодель Кара Делевинь для своего выхода на красной дорожке выбрала черное бархатное платье Balmain. Платье в крупную сетку с прозрачными вставками украшало фигурное декольте и тяжелый шлейф.

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Кара Делевинь / Фото: Getty Images

Актриса Кристен Стюарт появилась в Chanel. Для своего выхода она выбрала твидовый корсет и лаконичные прямые брюки. Дополнила образ бриллиантовым колье и солнцезащитными очками.

Кристен Стюарт / Фото: Getty Images

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55-летняя Софи Марсо затмила всех, появившись на набережной Круазет в длинном красном комбинезоне с накидкой.

Софи Марсо / Фото: Getty Images

Белла Хадид покорила публику в винтажном платье Versace 1987 года, которое создал сам Джанни Версаче. Наряд с расклешенной бархатной юбкой, корсетом из драпированной ткани и объемной лентой вокруг бедер добавил образу драматичности.

Белла Хадид / Фото: Getty Images

45-летняя немецкая актриса Диана Крюгер прибыла в Канны в шикарном алом платье Oscar de la Renta.

Диана Крюгер / Фото: Getty Images

Изабель Юппер и Мэгги Джилленхол предстали перед гостями кинофестиваля в образах drama queen.

Изабель Юппер и Мэгги Джилленхол / Фото: Getty Images

Леа Сейду также выбрала черное платье Louis Vuitton. В красном блистали Дипика Падуконе и Беренис Бежо.

Леа Сейду / Фото: Getty Images

Дипика Падуконе / Фото: Getty Images

Беренис Бежо / Фото: Getty Images

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