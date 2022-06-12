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Канадский парфюмер создал аромат Slava Ukraine. Как его купить

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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12 июня, 17:00
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Парфюмер Мэтт Мелег рассказал, как его семья спасалась от Сталина и СССР. Также он объяснил иностранцам, что только украинцы смогут остановить вторжение армии РФ в Европу
Часть средств от продажи парфюма, посвященного Украине, будут направлены на помощь ВСУ
Часть средств от продажи парфюма, посвященного Украине, будут направлены на помощь ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Канадский парфюмер Мэтт Мелег создал аромат под названием Slava Ukraine. Мэтт известен тем, что выпускает уникальные нишевые ароматы. Одна из его работ посвящена Украине и ее борьбе с российскими оккупантами.

Slava Ukraine – композиция с нотами цветов липы, лайма, дыни и сладкого меда. Отдельного внимания заслуживает флакон. Парфюмер создал рисунок с золотым трезубцем, подсолнухами, девушкой с паляницей и сине-желтым флагом.

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Парфюм Slava Ukraine @melegperfumes
Парфюм Slava Ukraine @melegperfumes / Фото: Инстаграм

Стоит аромат 200 канадских долларов (около 4660 грн). Купить его можно онлайн с доставкой в любую точку мира, кроме России и, наверное, Северной Кореи. Мэтт обещает 50 долларов с каждой покупки пересылать на специальный счет Нацбанка Украины.

Парфюм Slava Ukraine @melegperfumes
Парфюм Slava Ukraine @melegperfumes / Фото: Инстаграм

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В посте к парфюму Мэтт разместил прямые ссылки на организации, которые помогают украинцам.

В соцсетях парфюмер написал:

Я продаю Slava Ukraine, потому что Россия больше не демократия, а Путин хочет восстановить СССР, правительство, убившее 70 миллионов человек. Я продаю Slava Ukraine, потому что мир не может допустить, чтобы мечта Путина сбылась, и украинцы портят ему планы.

Мэтт рассказал, что его воспитала словацкая бабушка. Она рассказывала ему, как спала на холодном полу и голодала, как от переохлаждения умер ее брат. Семья бабушки бежала в Европу, спасаясь от Сталина.

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Я продаю Slava Ukraine, потому что Москва имеет длинную, последовательную историю нападения на своих меньших соседей. Россия вторглась в Финляндию, Польшу, Чехословакию, Украину, Иран, Венгрию, Румынию, Албанию, Болгарию, Эстонию, Латвию, Монголию, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Грузию, Азербайджан и многие другие страны. Я продаю Slava Ukraine, потому что только украинцы останавливают Россию от вторжения в Европу.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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