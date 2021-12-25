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Какую прическу сделать на Новый год 2022: учимся на примерах звезд

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
25 декабря, 11:00
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Стоит ли уделять своей укладке много времени и усилий, решать вам. Но мы обещаем, что будет красиво в любом случае
Какую прическу сделать на Новый год 2022 - выбираем у звезд
Какую прическу сделать на Новый год 2022 - выбираем у звезд / Фото: Коллаж: Сегодня

Голливуд диктует свои стандарты красоты, которые поддерживают во всем мире. Так, мы уже знаем о главных стрижка, цветах и укладках 2022 года. А теперь на примерах западных знаменитостей выбираем себе прическу на Новый год 2022.

Так уж повелось, не знаем, почему и кто это придумал, но многие действительно верят в теорию, мол новая прическа –– новая жизнь. А если говорить о новогодней укладке, то, посудите сами, в полночь нам открываются двери в следующий год. Поэтому предлагаем встреть будущее красиво.

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Новогодние прически на короткие волосы

Чтобы сделать стильную новогоднюю прическу 2022 на короткие волосы, не обязательно идти в салон. Рассмотрим на примерах звезд варианты укладок, которые вы с легкостью повторите дома.

Прически на длинные волосы

Любую из этих укладок вы сможете повторить самостоятельно, имея при себе из подручных средств только расческу, лак и мусс для волос, плойку или утюжок.

Также смотрите и учитесь, как сделать прическу на новогоднюю ночь самостоятельно.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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