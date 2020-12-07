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Какие новогодние подарки выбирают украинцы в этом году

Сегодня, 20:11

Предпочтения изменились

Украинцы уже начали готовиться к новогодним праздникам. Сезон подготовки подарков уже открыт. По словам маркетологов, сладости и фрукты являются самыми популярными подарками к зимним праздникам.

"Елочные игрушки и тематические сувениры. Праздничное настроение уже заполнило магазины. Правда предпочтения, что дарить в этом году на Новый году, несколько изменились", – рассказывает корреспондент Ксения Середа.

Видео: Сегодня

Елки в горшках, хрустальные снежинки или символ года – Бык. Праздничные аксессуары не теряют позиции.

"Маленькая новогодняя композиция – всегда подойдет. Ангел – хороший оберег. Еще игрушка – новогодняя ​​или на елочку. Просто какие-то статуэтки или на подносе, которые можно использовать, как подставочки для свечей или как фруктовницы", – говорит декоратор магазина подарков Елена Кошель.

Традиционно популярной остается косметика.

"Я положила вот такое ​​елочное украшение в виде сердечка, конфетку и патчи – потому важно иметь ухоженные отдохнувшие глаза", – говорит бьюти-експерт Лидия Рыбачок.

Именины в декабре
Именины в декабре
Фото: Pexels

Она отметила, что в отличие от предыдущего года, декор уступил место кремам и сывороткам. А спрос на помады и блески несколько снизился.

"Сейчас акцент на уходе. Уход за лицом, особенно актуален уход за руками. Это сейчас топовые продукты продаж. Хотя красная помада остается актуальной и некоторые средства для глаз", – рассказывает бьюти-эксперт.

Для корпоративных заказов выбирают сладости – пирожные с логотипом компаний. Полезные десерты теперь заказывают чаще, чем конфеты. Нехватки клиентов не почувствовали.

"По поводу корпоративных заказов – они уже есть, начались еще в прошлом месяце и заранее могут заказать партию 500 макарун в индивидуальной упаковке. Или могут заказать огромное количество тортов для всех отделений своих компаний", – рассказывает владелец кондитерской Владимир Жданов.

Середина декабря – пик предновогодних покупок. Но скупать с полок все, что попадается на глаза, украинцы уже не готовы.

Лучшие подарки девушке на Новый год
Лучшие подарки девушке на Новый год
Фото: Pexels

"Тренд сейчас на практичные подарки, которые можно взять и пользоваться. Предположим, я проверил – направление термобелье, или что-то к автомобилю или телефоны, или какая то техника. На технику в качестве подарка постоянно растет спрос", – говорит маркетолог Александр Канцлер

А вот стремительно теряют лидирующие позиции – сертификаты на услуги и развлечения. Например, прыжки с парашютом или шоколадные обертывания. Спрос на них упал на 70% по сравнению с прошлым годом.

Ранее мы рассказывали, что ЦУМ представил новогодние витрины.

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