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Как выглядят самые дорогие кроссовки Dior на каблуке за 41 тыс. грн

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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9 февраля, 14:44
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Глядя на эту пару обуви и на ее цену, не сразу становится ясно: бренд шутит или действительно столь неоднозначная модель пользуется спросом
Как выглядят самые дорогие кроссовки Dior на каблуке
Как выглядят самые дорогие кроссовки Dior на каблуке / Фото: dior.com

Спортивная обувь с элементами женственности — не такая уж и редкость: в декабре Nike выпустили бутсы на каблуке, а немного раньше Balenciaga создали кроксы на шпильке. Dior тоже не пасут задних, поэтому гордо демонстрируют свою версию гламурных кроссовок D-Zenith на каблуке с позолотой.

Флагманский стиль показа мод, D-Zenith, представляет собой гибридное творение, предлагающее акценты спортивной одежды с элегантным силуэтом ботильонов. Модель из телячьей кожи белого цвета дополнена носком из технического трикотажа с надписью CHRISTIAN DIOR.

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Как кроссовки Dior на каблуке за 41 тыс. грн
Как кроссовки Dior на каблуке за 41 тыс. грн / Фото: dior.com

Такие детали как шнуровка, сетчатые и кожаные вставки и резиновая подошва, подчеркивают спортивный вид. В комплекте с 8-сантиметровым каблуком с золотой отделкой, вдохновленным скульптурами Константина Бранкузи, ботфорты придают кутюрный штрих любому образу.

— написано в описании товара на сайте Dior.

Как выглядят кроссовки Dior на каблуке за 41 тыс. грн
Как выглядят кроссовки Dior на каблуке за 41 тыс. грн / Фото: dior.com

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Цена такого роскошного произведения от кутюр — $1490 (41 659 грн). И они в наличие практически во всех ходовых размерах. Еще бы

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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