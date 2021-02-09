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Ведущий мейковер-шоу "Місія: краса" рассказал о 3 способах, которые "включают" сексуальность и женственность

Сегодня, 13:24

Женщины могут стать красивее, не прибегая к пластической хирургии и не изнуряя себя диетами

Стилист и ведущий мейковер-шоу "Місія: краса" на телеканале "Украина" Ильяс Сахтара знает, как за несколько минут добавить в образ еще больше эмоций, сексуальности и женственности.

Уже 4 сезон подряд команда мейковер-шоу "Миссия: красота" на телеканале "Украина" помогает людям не только выбрать правильный look, но и поверить в себя. Иногда это происходит за считанные минуты. Если вам хочется освежить образ, добавить перчинку и немного провокации, предлагаем советы стилиста Ильяса Сахтары.

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Первый способ. Даже маленький "штрих" красного цвета в образе делает его более женственным. Например, красные серьги, пояс или туфли. Если на вас черный костюм и белая блузка, то достаточно надеть красные туфли. И все – вы уже в центре внимания. Все взгляды будут направлены только на вас.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй
Премьер-министр Британии Тереза Мэй
Фото: AFP

"Когда в образе очень мало красного, например, только туфли, этого достаточно, чтобы намекнуть о характере женщины", – объяснил Ильяс Сахтара.

Второй способ. Решитесь надеть красный костюм, платье или комбинезон. В таком ярком наряде вас могут даже... украсть. Женщина становится настолько уверенной в себе, что ее горделивая осанка и внутренняя сила впечатляют мужчин.

Королева Летиция в коралловом костюме от Zara
Королева Летиция в коралловом костюме от Zara
Фото: Getty Images

"Красный цвет "включает" женщину, эмоции, секс!" – пояснил ведущий мейковер-шоу "Місія: краса".

Когда вы планируете какую-то важную встречу, такой образ поможет вернуть спокойствие и понимание, что вам все удастся.

Третий способ. Провокации в образе, где есть красный цвет, неизбежны. И речь идет даже не о белье, хотя оно тоже делает свое "дело". Все знают пословицу: "Если на женщине дорогое и красивое белье, она в любой одежде выглядит очень сексуально".

Выбирайте правильное белье
Выбирайте правильное белье
Фото: Instagram/leaf.lingerie

Стилист уже не раз на протяжении 3-х сезонов намекал, что женщинам пора делать смелые шаги и выбирать полупрозрачные блузки или платья. Поэтому пусть провокация в образе будет красного цвета.

"Полупрозрачность показывает красоту женщины так, как необходимо это делать", – сказал Ильяс Сахтара.

Напомним, первое на украинском телевидении мейковер-шоу для пар "Місія: краса" успешно стартовало в эфире телеканала "Украина" в 2018 году. "Місія: краса" не прибегает к пластической хирургии и не изнуряет героев диетами, поскольку команда проекта уверена – все, что нужно для красоты и счастья, уже есть внутри нас.

Четвертый сезон шоу зрители увидят уже 15 марта.

Чем привлекательны украинские женщины – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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