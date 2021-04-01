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Как убрать царапины на лакированных туфлях: простой лайфхак с фото

Сегодня, 22:10

Узнайте, как проще всего скрыть дефект на лакированной обуви, чтобы было незаметно

Модные, эффектные, блестящие лакированные туфельки требуют особенно бережного ухода. Если на них появляется малейшая царапина, ее сразу становится видно, и они уже теряют свою привлекательность. Чтобы устранить этот дефект, есть простой лайфхак.

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Обычно модницы покупают туфли в комплекте с клатчем или другими аксессуарами, которые будут гармонировать друг с другом в гардеробе. А потому советуем вам при выборе лакированных туфель сразу приобрести лак для ногтей точно такого же цвета.

Уход за лакированной обувью
Уход за лакированной обувью
Фото: Pinterest

Он пригодится вам не только для нейл-дизайна, но еще и для быстрого и совершенно незаметного устранения малейшего дефекта на любимой обуви. А если у вас такой же пояс или сумочка – то и на них. Так вы всегда будете застрахованы от царапин и потертостей.

Как удалить царапины на лакированной поверхности: пошаговая инструкция

  1. Чтобы ликвидировать дефект на туфлях, предварительно очистите их от грязи и обезжирьте.

    Уход за лакированной обувью
    Уход за лакированной обувью
    Фото: Pinterest
  2. Аккуратно нанесите кисточкой лак на царапину и дайте ему высохнуть.

    Уход за лакированной обувью
    Уход за лакированной обувью
    Фото: Pinterest
  3. При необходимости повторите процедуру еще 1-2 раза.

    Уход за лакированной обувью
    Уход за лакированной обувью
    Фото: Pinterest
  4. Этим способом можно замаскировать даже глубокие царапины, т.к. лак глубоко проникает и застывает в коже.
  5. Но не забывайте периодически контролировать и обновлять процедуру лакировки обуви, потому что лак со временем может постепенно слезать.

Ранее мы публиковали пошаговую инструкцию, как чистить нубук.

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