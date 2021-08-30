Дженнифер Лопес, Филипп Киркоров и племянница принцессы Дианы: Как прошел показ кутюрной коллекции Dolce & Gabbana в Венеции

В Италии знаменитые дизайнеры представили новые коллекции Alta Moda, Alta Sartoria, Alta Gioielleria и Alta Orologeria, а также первую линию домашнего декора Casa

Хайди Клум, Дженнифер Лопес, Доменико Дольче и Филипп Киркоров / Фото: instagram.com/jlo, instagram.com/fkirkorov, instagram.com/heidiklum

Dolce & Gabbana, платья которых носит Кейт Миддлтон, представили новую кутюрную коллекцию Alta Moda в Венеции. Шоу стало частью трехдневной презентации бренда, в рамках которой Доменико Дольче и Стафано Габбана представили первую в истории дома коллекцию роскошной мебели и предметов интерьера, коллекции украшений и много другого.

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Показ прошел на площади Сан-Марко. Модели выходили на подиум в сопровождении классических итальянских музыкальных произведений, среди которых Времена года венецианского композитора Антонио Вивальди.

В показе приняли участие 17-летняя дочь Хайди Клум Лени, три дочери рэпера Шона Комбса известного как Пи Дидди, а также 16-летняя Дева Кассель – дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя.

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Не обошлось столь шикарное мероприятие и без звездных гостей. Поддержать Доменико и Стефано пришли голливудские друзья: Дженнифер Лопес, Хайди Клум, Хелен Миррен, Крис Дженнер, Дженьюари Джонс, Дженнифер Хадсон, Бьянка Балти и племянница принцессы Дианы леди Китти Спенсер. Также среди гостей был замечен и Филипп Киркоров, который не упустил возможности сделать селфи с мировыми звездами.

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В коллекцию вошли вечерние платья с изображениями фресок, скульптур и панорам Венеции, коктейльные платья, пиджаки с плечами в виде символов города – куполов соборов, маскарадных масок и львов.

Как рассказали сами дизайнеры, эта коллекция стала данью уважение Венеции, богатству ее истории и традиционному мастерству.

Смотрите в ролике шоу бренда:

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