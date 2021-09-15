Как повторить бьюти-образ Рианны на Met Gala 2021

Певица появилась на красной дорожке бала Института костюма в образе настоящей drama queen. Мы составили список из 13 бьюти-средств, которые понадобятся, чтобы повторить образ звезды

Рианна на красной дорожке Met Gala 2021 / Фото: instagram.com/fentybeauty, instagram.com/bulgari/

Рианна доказала, что она настоящая королева бала Института костюма, появившись на красной дорожке Met Gala 2021 вместе с бойфрендом A$AP Rocky в ошеломляющих нарядах.

Для светского выхода певица выбрала большое черное платье из кутюрной коллекции Balenciaga. Монохромный образ артистка подчеркнула шапкой, которую надела поверх ослепительных украшений c бриллиантами от Bulgari.

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Общий вес драгоценных камней в образе звезды составил 267 карат.

/ Фото: instagram.com/bulgari/

Драматичности образу Рианны добавил макияж – осенние оттенки лаванды, сливы и золота. Над мейкапом певицы работал глобальный визажист Fenty Beauty Гектор Эспиналь.

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Макияж знаменитости был безупречным. Гектор использовал комбинацию бронзаторов и румян, а также закрепляющую пудру.

Мы решили разобраться, с помощью каких бьюти-средств можно повторить образ звезды.

/ Фото: instagram.com/bulgari/

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Перед нанесением косметики визажист использовал очищающие, тонизирующие, осветляющие и увлажняющие средства.

После чего нанес тональную основу, бронзатор, румяна и пудру.

Для потрясающего бледно-лилового макияжа глаз Рианны Гектор использовал палетки теней для век, плюс два карандаша для глаз. После нанесения пигментированного хайлайтера в трех разных оттенках, Эспиналь завершил образ певицы с помощью туши для ресниц.

/ Фото: instagram.com/bulgari/

Брови певицы были накрашены двумя оттенками карандаша для бровей и закреплены стайлером. Самый эффектный штрих образа drama queen – насыщенно-бордовый цвет губной помады.

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