Как повторить бьюти-образ Рианны на Met Gala 2021

Рианна доказала, что она настоящая королева бала Института костюма, появившись на красной дорожке Met Gala 2021 вместе с бойфрендом A$AP Rocky в ошеломляющих нарядах.
Для светского выхода певица выбрала большое черное платье из кутюрной коллекции Balenciaga. Монохромный образ артистка подчеркнула шапкой, которую надела поверх ослепительных украшений c бриллиантами от Bulgari.
Общий вес драгоценных камней в образе звезды составил 267 карат.
Драматичности образу Рианны добавил макияж – осенние оттенки лаванды, сливы и золота. Над мейкапом певицы работал глобальный визажист Fenty Beauty Гектор Эспиналь.
Макияж знаменитости был безупречным. Гектор использовал комбинацию бронзаторов и румян, а также закрепляющую пудру.
Мы решили разобраться, с помощью каких бьюти-средств можно повторить образ звезды.
Перед нанесением косметики визажист использовал очищающие, тонизирующие, осветляющие и увлажняющие средства.
После чего нанес тональную основу, бронзатор, румяна и пудру.
Для потрясающего бледно-лилового макияжа глаз Рианны Гектор использовал палетки теней для век, плюс два карандаша для глаз. После нанесения пигментированного хайлайтера в трех разных оттенках, Эспиналь завершил образ певицы с помощью туши для ресниц.
Брови певицы были накрашены двумя оттенками карандаша для бровей и закреплены стайлером. Самый эффектный штрих образа drama queen – насыщенно-бордовый цвет губной помады.
Топ-13 косметических средств:
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