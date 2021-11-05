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Как одевались украинки в прошлом: смотрите первый цифровой архив уличной моды ХХ века (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
5 ноября, 18:41
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Создана коллекция фотографий украинского street fashion "Семейный альбом". Архив снимков доступен для свободного просмотра
Создана коллекция фотографий украинского street fashion «Семейный альбом»
Создана коллекция фотографий украинского street fashion «Семейный альбом» / Фото: пресс-служба

Историк моды и fashion-критик Зоя Звиняцковская создала коллекцию фотографий украинской уличной моды. Проект вышел под названием "Семейный альбом".

Главные цели инициативы – дать представление о внешнем виде и одежде представителей разных регионов, времен и социальных слоев Украины.

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Цифровой фото-архив включает фотографии из частных семейных альбомов. На них изображены рядовые люди, проживавшие на территории современной Украины на протяжении ХХ столетия; выбранные фото, на которых можно посмотреть одежду.

Тамара Лубенец при студенчестве в КПИ. Киев, 1951 год
Тамара Лубенец при студенчестве в КПИ. Киев, 1951 год / Фото: пресс-служба

Каждый снимок содержит информацию о времени и месте, когда он был сделан и людей, изображенных на фото. Также фотографии сопровождаются комментариями фотографов, содержащих бесценную информацию о представлениях украинцев о моде, особенностях отечественной модной индустрии, специфические практики, связанные с модой.

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Наталья Трилесская, студентка консерватории, с подругой Еленой Иоэль. Киев, 1970
Наталья Трилесская, студентка консерватории, с подругой Еленой Иоэль. Киев, 1970 / Фото: пресс-служба

Из-за политических и социальных катаклизм профессиональная мода имела в Украине советских времен несистемное влияние на общество; украинские дизайнеры времен Независимости вообще почти потеряли связь с широкими слоями населения. В такой ситуации самостоятельное создание и преобразование моды для людей было привычным, и без него картина украинской моды будет неполной, – отмечает Зоя Звиняцкивская.

Над проектом Зоя с командой работали около полугода. Из более чем 300 фотографий в коллекцию тщательно отобрали 117. Самая древняя фотография архива датирована 1905 годом, самая поздняя – 1995 годом.

Анастасия Соловьева (в белом платье) с подругой. Славянск, Донецкая область, 1939 год
Анастасия Соловьева (в белом платье) с подругой. Славянск, Донецкая область, 1939 год / Фото: пресс-служба

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Просмотреть коллекцию "Семейный альбом" можно на сайте по ссылке.

Вскоре составители обещают выпустить в свет буклет "Семейный альбом".

Коллекция фотографий украинского street fashion "Семейный альбом" / Фото: пресс-служба
Коллекция фотографий украинского street fashion "Семейный альбом" / Фото: пресс-служба
Коллекция фотографий украинского street fashion "Семейный альбом" / Фото: пресс-служба
Коллекция фотографий украинского street fashion "Семейный альбом" / Фото: пресс-служба
Коллекция фотографий украинского street fashion "Семейный альбом" / Фото: пресс-служба
Коллекция фотографий украинского street fashion "Семейный альбом" / Фото: пресс-служба
Коллекция фотографий украинского street fashion "Семейный альбом" / Фото: пресс-служба
Коллекция фотографий украинского street fashion "Семейный альбом" / Фото: пресс-служба
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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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