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Как красить губы, чтобы помада долго держалась: женская хитрость

Сегодня, 18:45

Интересный лайфхак, чтобы помада на губах не отпечатывалась на маске и держалась дольше

Как накрасить губы, чтобы помада не отпечатывалась на всех живых и неживых предметах? Одежда, маска или любимый человек в следах вашей помады? Оказывается, секрет кроется не в дорогостоящей ультрастойкой косметике, а в способе ее нанесения. Мы поделимся маленькой хитростью, как красить губы, чтобы они долго не стирались, а помада не отпечатывалась.

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Как накрасить губы так, чтобы помада держалась дольше: пошаговая инструкция

  1. Для начала на очищенные скрабом и обработанные легким бальзамом губы нанесите специальный праймер. Вместо него можно взять контурный карандаш для губ. Цвет выбирайте совпадающий с вашей помадой или нейтральный.
  2. Карандашом заштрихуйте всю поверхность губ, создавая стойкое базовое покрытие.
  3. Отдельно прорисуйте контур губ, аккуратно повторите консилером линии контура с внешней стороны губ и растушуйте его границы.
  4. Легкими движениями пальцев распределите по губам этот первый слой цвета, как бы вбивая его.
  5. Промокните губы бумажной салфеткой.
  6. Затем пройдитесь по губам кистью с прозрачной фиксирующей пудрой. Вместо пудры можно использовать румяна или тени подходящего оттенка.
  7. Следующий слой нанесите уже основной помадой, делайте это с нажимом.
  8. Снова промокните губы салфеткой.
  9. Закрепить помаду на губах можно, сбрызнув ее фиксирующим спреем.

Смотрите видео, как красить губы, чтобы помада лучше держалась и не отпечатывалась:

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