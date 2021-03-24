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Как чистить замшевую обувь: эффективные советы

Сегодня, 22:01

Три проверенных способа, как привести замшевую обувь в порядок и очистить от грязи

Замша не зря считается одним из самых привередливых и капризных материалов для изготовления обуви. Малейшая грязь, пятно или потертость будет на ней видна. Как правильно чистить замшевую обувь в домашних условиях, читайте в нашей статье.

Для ухода за такой обувью вам понадобятся дополнительные приспособления и специальные щетки, не такие как для обычной обуви. К примеру, обзаведитесь специальной резиновой щеткой. Также имейте в виду, что в отличие от кожи или ткани, замша не любит влажную чистку.

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Как правильно чистить замшевую обувь

  • Лайфхак 1. Как почистить замшу от соли

Как чистить замшевую обувь
Как чистить замшевую обувь
Фото: Depositphotos

Стойкие соляные разводы и засохшая грязь на обуви в зимний период очищаются специальной щеткой для замши. Затем сделайте раствор нашатырного спирта с водой из расчета 1:5. Обмакните в него щетку и протрите соляные пятна. После этого промокните обувь слабокислым уксусным раствором.

  • Лайфхак 2. Темную замшевую обувь можно очистить хлебом

Как чистить замшевую обувь
Как чистить замшевую обувь
Фото: Pinterest

Сухой хлеб поможет избавиться от пятен на замше темного цвета, чтобы не осталось следов. Возьмите черствую корку и потрите загрязненное место, стряхните крошки, а затем подержите обувь над паром, чтобы замша приобрела более однородный вид.

  • Лайфхак 3. Как убрать пятна с замши

Как чистить замшевую обувь
Как чистить замшевую обувь
Фото: Depositphotos

Серьезные загрязнения или жирные пятна проще удалить сухими веществами, к примеру, тальком или крахмалом. Обильно засыпьте грязное место и оставьте обувь на пару часов, чтобы порошок вытянул жир из замши. После этого стряхните тальк с обуви, а его остатки вычистите щеткой. Для усиления чистящего эффекта можно к крахмалу добавить пару капель нашатыря, нанести эту кашицу на пятно, а затем стряхнуть ее с обуви, высушить и очистите щеткой остатки.

Напомним, мы рассказывали, как чистить нубук: пошаговая инструкция.

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