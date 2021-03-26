Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как быстро погладить рубашку: маленький секрет

Сегодня, 21:22

Узнайте советы и хитрости по уходу за одеждой во время глажки

Глаженая рубашка – для многих признак интеллигентности и шика. Но иногда над одной вещью приходится возиться слишком долго, а результат все равно не радует, остаются заломы и складки. Это потому, что не все знают секрет, как правильно гладить рубашки.

Не забывайте радовать друзей, родных и близких людей. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники марта.

Читайте также:
Как почистить утюг в домашних условиях: проверенные способы

В чем же заключается главная хитрость, как гладить рубашку? Зная ее, вы значительно ускорите этот процесс. Начинайте от меньшего к большему:

  1. Сначала погладьте манжеты и воротник.
  2. Затем перейдите к рукавам.
  3. После этого гладьте плечи.
  4. Настал черед полочек.
  5. Завершающий этап – спинка.

Объяснение очень простое: если вы сразу гладите большое полотно, то, перейдя на мелочи, рискуете смять только что отутюженную ткань. И придется все начинать сначала, исправляя заломы. А вот если наоборот – то проглаженные манжеты никак не помешают вам приводить в порядок полочки и спинку.

Дополнительные советы:

  • Читайте ярлык. Это поможет сориентироваться, на какую температуру раскалять утюг, чтобы не спалить вещь.
  • Осторожничайте. Нет ярлыка и гладите впервые? Подстрахуйтесь и попробуйте утюг на незаметной части одежды. Липнет – убавьте температуру.
  • Выворачивайте. Лучше гладить на изнанку, тогда вы убережете свою рубашку от возможного лоска, который иногда оставляет утюг. Да и швы прогладятся лучше.
  • Обходите застежки. Пуговицы, заклепки, а также декоративные нашивки и ярлыки могут расплавиться от высокой температуры, поэтому гладить их не стоит.
  • Скрутите валик. Если у вас нет подставки на гладильной доске, то вас очень выручит свернутая в несколько слоев плотная ткань, особенно в рукавах.
  • Сбрызгивайте. Влажная вещь отутюжится более качественно, чем сухая. А пар просто способен творить чудеса.

Ранее мы поделились с вами лайфхаком, как хранить зимнюю одежду.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как хранить зимнюю одежду: самое главное правило Как быстро вывести пятна от пота и следы от дезодоранта: проверенный лайфхак Как чистить замшевую обувь: эффективные советы Как починить молнию, если застряла змейка: самые эффективные советы Как сушить обувь, чтобы ее не испортить: надежные способы Как отстирать красное вино: проверенные лайфхаки Как почистить утюг в домашних условиях: проверенные способы
одежда утюг советы рубашка лайфхаки
Реклама

Новости партнеров

Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
10 необычных видов диких кошек, о которых вы не знали
10 необычных видов диких кошек, о которых вы не знали

Популярные статьи

Сегодня, 10:23Вкусно

Песах-2021: как приготовить настоящую мацу

Сегодня, 05:39Психо

Гороскоп на сегодня 26 марта для всех знаков зодиака: Близнецы – это ваш день

Сегодня, 05:05Events

26 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 19:02Вкусно

Постная выпечка: рецепт плюшек с корицей и изюмом

Вчера, 14:01Звездно

"Хочу жрать бургеры и торты": украинка с самыми большими в мире скулами шокировала новыми операциями

Вчера, 10:38Вкусно

Рецепты на Песах: обзор традиционных еврейских блюд с фото

Вчера, 09:29Звездно

ТОП-10 самых ярких фото Элтона Джона в молодости. Он сегодня именинник!

Вчера, 05:57Психо

Гороскоп на сегодня 25 марта для всех знаков зодиака: Девы и Весы, запаситесь терпением

24 мартаВкусно

Вы умеете жарить по-настоящему вкусную картошку? 5 лайфхаков к применению

24 мартаВкусно

Как приготовить торт "Наполеон" с заварным кремом

24 мартаЗвездно

Почему скандальный ректор Михаил Поплавский не стесняется шутить о сексе со студентками

24 мартаВкусно

Эта еда стала трендом в Instagram – 5 модных рецептов

24 мартаЗвездно

Ани Лорак приехала в Украину и побывала на радио в гостях у Славы Демина

24 мартаМодно

Легендарные кроссовки Adidas вышли в обновленном дизайне — и он очень милый

24 мартаЗвездно

Не похожа на себя: нашлись архивные фото Пугачевой, где ее вообще не узнать

24 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 24 марта: Раков ждет неидеальный день, а Львам нужно поставить на первое место себя

Новости партнеров

Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Известный актёр стал нищим?
Известный актёр стал нищим?
Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Четыре самых вредных мужчины по знаку зодиака
Четыре самых вредных мужчины по знаку зодиака

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять