Как быстро погладить рубашку: маленький секрет

Узнайте советы и хитрости по уходу за одеждой во время глажки

Глаженая рубашка – для многих признак интеллигентности и шика. Но иногда над одной вещью приходится возиться слишком долго, а результат все равно не радует, остаются заломы и складки. Это потому, что не все знают секрет, как правильно гладить рубашки.

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В чем же заключается главная хитрость, как гладить рубашку? Зная ее, вы значительно ускорите этот процесс. Начинайте от меньшего к большему:

Сначала погладьте манжеты и воротник. Затем перейдите к рукавам. После этого гладьте плечи. Настал черед полочек. Завершающий этап – спинка.

Объяснение очень простое: если вы сразу гладите большое полотно, то, перейдя на мелочи, рискуете смять только что отутюженную ткань. И придется все начинать сначала, исправляя заломы. А вот если наоборот – то проглаженные манжеты никак не помешают вам приводить в порядок полочки и спинку.

Дополнительные советы:

Читайте ярлык. Это поможет сориентироваться, на какую температуру раскалять утюг, чтобы не спалить вещь.

Это поможет сориентироваться, на какую температуру раскалять утюг, чтобы не спалить вещь. Осторожничайте. Нет ярлыка и гладите впервые? Подстрахуйтесь и попробуйте утюг на незаметной части одежды. Липнет – убавьте температуру.

Нет ярлыка и гладите впервые? Подстрахуйтесь и попробуйте утюг на незаметной части одежды. Липнет – убавьте температуру. Выворачивайте. Лучше гладить на изнанку, тогда вы убережете свою рубашку от возможного лоска, который иногда оставляет утюг. Да и швы прогладятся лучше.

Лучше гладить на изнанку, тогда вы убережете свою рубашку от возможного лоска, который иногда оставляет утюг. Да и швы прогладятся лучше. Обходите застежки. Пуговицы, заклепки, а также декоративные нашивки и ярлыки могут расплавиться от высокой температуры, поэтому гладить их не стоит.

Пуговицы, заклепки, а также декоративные нашивки и ярлыки могут расплавиться от высокой температуры, поэтому гладить их не стоит. Скрутите валик. Если у вас нет подставки на гладильной доске, то вас очень выручит свернутая в несколько слоев плотная ткань, особенно в рукавах.

Если у вас нет подставки на гладильной доске, то вас очень выручит свернутая в несколько слоев плотная ткань, особенно в рукавах. Сбрызгивайте. Влажная вещь отутюжится более качественно, чем сухая. А пар просто способен творить чудеса.

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