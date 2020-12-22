Иванка Трамп надела пальто из переработанного материала за 2260 долларов
Советница президента показала новый стильный лук
Иванка Трамп, которая недавно грузила коробки с едой в черной парке и высоких сапогах, надела трендовое темно-синее пальто из переработанного материала на свое выступление в штате Джорджия накануне. Зимний аутфит советница президента США дополнила высокими кремовыми сапогами на каблуках.
Стоимость шерстяного приталенного пальто от бренда Altuzarra составляет около 2260 долларов. Двубортное, оно украшено золотыми пуговицами в два ряда и накладными карманами.
Образ Иванка дополнила черной защитной маской, которую сняла на сцене во время своей речи. Под пальто она надела свитер с высоким горлом и синие джинсы.
Напомним, что ранее Иванка Трамп продемонстрировала новогодний образ стоимостью 2750 долларов.
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