Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Иванка Трамп надела пальто из переработанного материала за 2260 долларов

Сегодня, 12:14

Советница президента показала новый стильный лук

Иванка Трамп, которая недавно грузила коробки с едой в черной парке и высоких сапогах, надела трендовое темно-синее пальто из переработанного материала на свое выступление в штате Джорджия накануне. Зимний аутфит советница президента США дополнила высокими кремовыми сапогами на каблуках.

Стоимость шерстяного приталенного пальто от бренда Altuzarra составляет около 2260 долларов. Двубортное, оно украшено золотыми пуговицами в два ряда и накладными карманами.

Иванка Трамп
Иванка Трамп
Фото: Getty Images

Читайте также:
Брючные костюмы, платья в горох и шикарные пальто: любимые наряды именинницы Иванки Трамп

Образ Иванка дополнила черной защитной маской, которую сняла на сцене во время своей речи. Под пальто она надела свитер с высоким горлом и синие джинсы.

Иванка Трамп
Фото: instagram.com/ivankatrump

Напомним, что ранее Иванка Трамп продемонстрировала новогодний образ стоимостью 2750 долларов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
С чем носить шерстяное пальто: модный урок от королевы Летиции Мелания и Дональд Трамп поделились последним рождественским фото из Белого дома 250 шиншилл за шубу: почему стоит отказаться от натурального меха прямо сейчас
стиль пальто Иванка Трамп
Реклама

Новости партнеров

Акторка Анна Саліванчук потішила шанувальників пікантними фотками
Акторка Анна Саліванчук потішила шанувальників пікантними фотками
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Легкоатлетка из Казахстана, чья фигура надолго вам запомниться
Легкоатлетка из Казахстана, чья фигура надолго вам запомниться
ВОЗ: что могло стать причиной мутации нового коронавируса
ВОЗ: что могло стать причиной мутации нового коронавируса

Популярные статьи

Сегодня, 11:36Стиль

Что подарить маме на Новый год 2021: пять небанальных идей

Сегодня, 11:14Food

Как приготовить новогодний салат оливье: 8 рецептов на любой вкус

Сегодня, 08:10Events

Именины Анны 22 декабря: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

Сегодня, 06:10Fun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

Сегодня, 04:20Fun

День святой Анны: история, традиции и приметы праздника

Вчера, 18:28Афиша

Где покататься на коньках в Киеве зимой 2020-2021 – список локаций

Вчера, 18:27Food

Как приготовить тушеную квашеную капусту

Вчера, 15:00Events

Восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам

Вчера, 11:46Events

День зимнего солнцестояния-2020: обряды, ритуалы и приметы

Вчера, 11:08Food

Что приготовить на католическое Рождество: ТОП-5 рецептов

Вчера, 06:07Fun

Сегодня день зимнего солнцестояния-2020: что нельзя делать

20 декабряШоу-бизнес

"Ну ты, Мишина, и...": Полякова резко высказалась о финале "Холостячки"

20 декабряFood

Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

20 декабряШоу-бизнес

Коллаборация года: Пономарев записал колядку с Кароль, Дзидзьо, Билык и Скрипкой

19 декабряШоу-бизнес

Григория Чапкиса госпитализировали с тяжелой пневмонией

19 декабряШоу-бизнес

Дочь, два брака и Сибирь: что мы знаем о победителе "Холостячки" – Александре Эллерте

Новости партнеров

Флешмоб стюардес, які зачиняють багажні полиці ногами
Флешмоб стюардес, які зачиняють багажні полиці ногами
Простой рецепт салата на Новый Год от Ольги Сумской
Простой рецепт салата на Новый Год от Ольги Сумской
Модель Джоселин Кано умерла после пластической операции ягодиц
Модель Джоселин Кано умерла после пластической операции ягодиц
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Як смачно приготувати картопляне пюре: простий рецепт
Як смачно приготувати картопляне пюре: простий рецепт
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта "Карпатка"
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта "Карпатка"
Односельчани Винника приголомшили іменем його дружини
Односельчани Винника приголомшили іменем його дружини
Сын Григория Чапкиса прокомментировал брак звездного папы
Сын Григория Чапкиса прокомментировал брак звездного папы

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять