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Исследование: какие цвета одежды сохранят прохладу тела в жару

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
13 августа, 12:27
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Спастись от опасных солнечных лучей и не получить тепловой удар в невыносимую жару оказалось можно с помощью одежды. Каких цветов она должна быть, рассказываем в материале
Тина Кунаки
Тина Кунаки / Фото: instagram.com/tinakunakey

Еще из школьного курса физики, подготовка к которому уже стартовала, мы знаем, что черный поглощает тепло, а белый отражает его. Но как обстоят дела с остальными цветами? На этот вопрос решили ответить японские ученые.

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Тошиаки Ичиносе, старший научный сотрудник Японского национального института экологических исследований, провелэксперимент, чтобы определить, какие цвета одежды сохранят прохладу тела в самые солнечные и жаркие дни.

Исследователь объяснил, что все объекты отражают лучи солнца с разной скоростью в зависимости от цвета. Неотраженная энергия поглощается в виде тепла, поэтому одежда, окрашенная в цвет с более высокими отражающим эффектом, будут холоднее.

Ичиносе и его команда провели эксперимент на открытом воздухе под палящим летним солнцем при температуре +30°C. Ученые взяли девять футболок-поло разного цвета, созданные из одного и того же материала. Показатели изменения температуры замеряли с помощью тепловой камеры в течение 5 минут.

В результате выяснилось, что наиболее "прохладной" была белая футболка, за ней следовали в указанном порядке:

  • желтый,
  • серый,
  • красный,
  • фиолетовый,
  • синий,
  • зеленый,
  • темно-зеленый,
  • черный.
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Разница температур между футболками была довольно значительной: на белой фиксировалось +30°C, а на темно-зеленых и черных – выше +50°C.

Если вам не нравятся белые футболки, потому что они легко пачкаются, мы рекомендуем желтые, серые и красные с относительно высоким коэффициентом отражения, – рассказал Ичиносе о выборе одежды, которая может предотвратить тепловой удар.

Смотрите в видео тепловую карту футболок приблизительно на отметке 1:11.

Ранее мы рассказывали, как быстро высушить вещи: полезные лайфхаки для хозяек

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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