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IKEA и Swedish House Mafia анонсировали коллаборацию

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
19 сентября, 17:07
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IKEA совместно с группой Swedish House Mafia разработают мебель, которая позволит создать идеальную домашнюю студию. Новая коллекция выйдет в сентябре 2022 года
IKEA работают над коллаборацией с электронщиками Swedish House Mafia
IKEA работают над коллаборацией с электронщиками Swedish House Mafia / Фото: Коллаж: Сегодня

Компания IKEA объединяет усилия с известной группой электронной музыки Swedish House Mafia для разработки мебели, которая пригодится всем, кто занимается музыкой дома.

Коллекция будет посвящена недорогой домашней мебели для производства, воспроизведения и прослушивания музыки, пишет Compaign.

Как музыканты и продюсеры, мы понимаем важность создания домашней студии, а также потребности и проблемы многих начинающих дома художников и креативщиков, – говорят музыканты Swedish House Mafia Стив Анджелло, Себастьян Ингроссо и Axwell.

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IKEA также работают над совместной коллекцией Kåseberga вместе с Мировой лигой серфинга. Линейка будет вдохновлена активным и осознанным образом жизни серферов, природой и океаном.

Коллекция будет состоять из практичных товаров, которые пригодятся не только дома, но и на пляже – это изделия из стекла, деревянный балансборд и пляжная сумка.

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Балансборд из коллекции Kåseberga / Фото: IKEA

В IKEA подчеркивают, что все предметы созданы с использованием возобновляемых природных ресурсов и переработанных материалов. Коллекция будет доступна весной 2022 года.

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Напомним, что 1 февраля в Киеве открыли первый магазин IKEA. В планах шведской компании – открытие еще нескольких магазинов в Украине.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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