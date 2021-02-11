Что украинцы чаще всего покупают на 14 февраля — список подарков

Узнайте, какие подарки в этом году лидируют

День святого Валентина – праздник для всех влюбленных, который отмечают во многих странах и Украина не исключение. Подготовка ко Дню святого Валентина идет полным ходом. Мы подготовили 14 оригинальных идей, как провести День влюбленных. А также узнали, какие подарки для своих любимых выбирают украинцы в этом году на День святого Валентина.

По данным крупнейшего маркетплейса страны Prom.ua в ТОПе уверенно держатся подарки для двоих.



Украинцы покупают интимные игрушки – вибромассажеры и усилители ощущений. За первую неделю февраля 2021 количество заказов на интимные товары выросло на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем, на это тратят 1030 гривен, что на треть больше, чем в 2020.



Также, покупают романтические настольные игры – "Правда или дело", "Сексополия" и "Чековая книжка желаний". Средний чек – 468 гривен.

Что получат в подарок женщины?

Среди женских подарков лидируют парфюмерия, платья и пижамы, сумки и клатчи, приборы для укладки волос, а также романтические мягкие игрушки, чашки.



Так, на парфюмерию тратят 420 гривен. Выбирают реплики известных брендов: Versace и Lanvin, а также духи на разлив.



Платья выбирают теплые или из экокожи, а вот среди пижам пользуются спросом шелковые и бархатные. На платья тратят 546 гривен, а на пижамы – 577 гривен.

Фото: Pinterest

Из гаджетов для красоты берут плойки, утюжки, а также фены-щетки для укладки каре. Средний чек – 697 гривен.



Также, покупают аксессуары. Пользуются популярностью наборы 3 в 1: кошелек, клатч, сумка, стоимостью 644 гривн.



Среди праздничных подарков – мишки из роз, романтические 3D светильники, шоколадные наборы, наборы чашек в виде сердец. На игрушки тратят 455 гривен, на шоколадные подарочные наборы – 440 гривен, на чашки – 284 гривен, а светильники покупают за 320 гривен.

Что ждать в подарок мужчинам?

Для мужчин на подарок выбирают мелкие гаджеты, парфюмерию, рюкзаки и портмоне.



Так, из техники покупают фитнес-часы и браслеты бренда Xiaomi, а также триммеры для волос. На смарт устройства тратят 513 гривен, а на триммеры – 579 гривен.

Также, заказывают мужскую парфюмерию, средний чек – 400 гривен.

Фото: Pinterest

Из аксессуаров популярны рюкзаки Nike, а также городские рюкзаки с кодовыми замками. Их покупают за 557 гривен. Также, дарят портмоне: кожаные и черного цвета. Средний чек покупки – 427 гривен.



Однако, есть те, кто выбирает необычные подарки. Из таких – подписка Xbox на 14 дней, рулетка с рюмками и мини-бар в виде трактора. В среднем, на оригинальные подарки тратят от 320 до 590 гривен.

Свечи ручной работы, авторские украшения и постеры



В этом году к самому романтичному празднику украинцы готовились заранее и тратили на подарки ручной работы в среднем 520 гривен, а это на 10% больше, чем во время подготовки к Новому году.

В ТОПе по количеству заказов свечи ручной работы. Хит этого года – из соевого воска в форме мужского и женского торса, влюбленных пар или греческих статуй. Стоят они 100 гривен за свечку, а покупают чаще всего сразу несколько штук.

Многих девушек решили порадовать авторскими украшениями – кулонами и подвесками, браслетами. Их цена зависит от размера, сложности изделия и материалов – от 40 до 2,5 тысяч гривен. Покупают украшения из ювелирной смолы в сочетании с деревом или сухоцветами, из меди и серебра, полудрагоценных камней и бусин, кожи, а также разрисованного дерева и полимерной глины.

Мужчинам дарят кошельки и блокноты ручной работы, а также авторские постеры с мотивационными надписями, акварельными рисунками, изображениями супергероев и звездного неба. На такие подарки в среднем тратят 250 гривен.

Фото: Pinterest

Мужчины отправляют курьерами цветы, валентинки и сладости

Отмечается, что за неделю до международного дня влюбленных спрос на услуги доставки возрастает на 30% — мужчины ищут курьеров, чтобы доставить сюрприз своим любимым. Самый популярный подарок — букет цветов. Чаще всего дарят розы, которые сопровождаются сладостями, подарочными сертификатами, шампанским и валентинкой с поздравлениями.

Доставка подарков в праздничные дни обходится в 120 гривен, на 20% дороже, чем в обычные. Если помимо доставке нужно еще и купить цветы, то средний чек возрастает от 160-200 гривен за один заказ.

Также популярны услуги флористов. Их нанимают, чтобы порадовать вторую половинку авторским букетом ручной работы. Мини-композиция из живых цветов обходится в 150 гривен, средняя — 750 гривен, а за праздничную упаковку букета придется доплатить еще 100 гривен.

Однако только букетами поздравления не ограничивается. Самые креативные ищут исполнителей, которые отыграют романтическую программу на фортепиано, скрипке или саксофоне. Музыкальное поздравление заказывают в дополнение к романтическому ужину в ресторане. В среднем услуги пианиста или саксофониста обходится мужчинам в три тысячи гривен за час, скрипача — две тысячи гривен, а часовое выступление джаз-бенда будет стоить — 2500 гривен.

Ранее мы рассказывали, что надеть в День влюбленных.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

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