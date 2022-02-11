Красный маникюр на День Святого Валентина: идеи на 14 февраля

Самые красивые идеи нейл-дизайна в страстном красном цвете. Он будет актуален не только 14 февраля, но и круглый год

Идеи красного маникюра на День святого Валентина / Фото: Инстаграм

Сейчас всех девушек интересует дизайн маникюра на День святого Валентина. Но мы предлагаем расширить границы и подобрать такой нейл-дизайн в красном цвете, который будет актуален и после 14 февраля. Смотрите самые красивые идеи красного маникюра.

Красный маникюр на 14 февраля – идея не новая, но она всегда в топе самых правильных нейл-решений. День влюбленных всегда ассоциируется с красным цветом и сердечками, поэтому нет смысла искать что-то более романтичное. Мы провели очень много времени в Instagram и подобрали для вас самые стильные варианты праздничного маникюра в красном цвете.

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Сюрприз также в том, что такой дизайн маникюра на День святого Валентина вы можете носить круглый год, не боясь того, что будете выглядеть неактуально. Ведь красный цвет – нетленная классика в любое время года.

Идеи красного маникюра на День святого Валентина 2022

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