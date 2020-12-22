Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Художники открыли тайну самого масштабного и дорогого костюма оригинального шоу "Маска"

Сегодня, 16:18

Высота Дракона составляет 2,6 метров – до краешка усов

Уже скоро зрители телеканала "Украина" смогут насладиться зрелищным гипер-шоу "Маска". Специально для украинской версии мирового бестселлера The Masked Singer лучшие художники Украины создали невероятные костюмы уникальных персонажей, под которыми спрячутся самые известные люди страны. Одним из героев звездного шоу-детектива "Маска" станет восточный красавец Дракон, который назван самым массивным персонажем.

Художники по костюмам – Леся Патока и Назар Дидык разработали 22 невероятных персонажа, которые станут главным украшением оригинального шоу "Маска". Одним из героев шоу стал Дракон. По словам Леси Патоки, которая занимается разработкой данного персонажа, Дракон – самый массивный герой, к тому же его костюм – один из самых сложных в изготовлении.

Читайте также:
Для костюма Павы в шоу "Маска" использовали несколько сотен драгоценных кристаллов

"Высота Дракона составляет 2,6 метров – до краешка усов, к тому же у него самые большие ноги – 85 см каждая! На нем 4000 чешуек, которые резались с помощью специального лазера, а после выкладывались нашими мастерами. Глаза Дракона художник создавала отдельно – они расписаны и сделаны непосредственно под него. Но нашу работу усложнили рога, которые отливались трижды – первые оказались слишком тяжелыми и заваливали голову назад. После чего нам пришлось полностью переконструировать их – сделать более облегченную форму", – поделилась художница по костюмам Леся Патока.

Самый дорогой костюм шоу "Маска"
Самый дорогой костюм шоу "Маска"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

И хотя на создание данного персонажа ушло не мало сил, времени и денег – он один из самых дорогих в шоу "Маска" – Дракон получился поистине магическим!

"Еще у персонажа есть огромный, красивейший хвост, который достигает практически 1,5 метров. Для его создания мы применили уникальную пластичную технологию каркаса внутри. Он сделан из сегментов, и поэтому при ходьбе хвост двигается очень плавно, а не лежит непонятной трубой и тянется. Его же можно выкладывать – он довольно гибкий и это круто!" – добавила Леся Патока.

Читайте также:
NK | Настя Каменских пришла на съемки шоу "Маска" в соблазнительном красном платье

А в дополнение еще и крылья, вес которых достигает 5 кг! Так, звезде, которая спрячется под костюмом Дракона, придется привыкнуть и к новому весу, и к габаритам. Но история персонажа объясняет все детали его образа.

"Казалось бы, можно сделать что-то попроще, но у меня была мечта реализовать его на наших просторах, ведь практически все посмотрели сериал "Игры престолов", и хотелось эту сказку немного оживить и показать, что у нас могут быть не менее красивые драконы! К тому же персонаж имеет свою историю. Это боевой Дракон – он участвует в боях с неким посылом на Восток", – комментирует художница по костюмам.

Как сообщалось ранее, украинское шоу "Маска" на телеканале "Украина" будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Ведущим шоу станет телезвезда Владимир Остапчук.

Ранее мы сообщали, что для костюмов оригинального шоу "Маска" мастера разработали более 20 видов рогов, бивней и копыт.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Для костюма Павы в шоу «Маска» использовали несколько сотен драгоценных кристаллов Для костюмов оригинального шоу «Маска» мастера разработали более 20 видов рогов, бивней и копыт Герой из будущего: телеканал «Украина» показал самого футуристического персонажа проекта «Маска»
костюм стиль шоу Маска
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Торт "Бите скло" - як приготувати ніжний і яскравий десерт
Торт "Бите скло" - як приготувати ніжний і яскравий десерт
Экс-подруга Неймара - сексуальная Сорая Вучелич
Экс-подруга Неймара - сексуальная Сорая Вучелич
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
СМИ сообщили о необычном последствии коронавируса у женщин
СМИ сообщили о необычном последствии коронавируса у женщин

Популярные статьи

Сегодня, 11:36Стиль

Что подарить маме на Новый год 2021: пять небанальных идей

Сегодня, 11:14Food

Как приготовить новогодний салат оливье: 8 рецептов на любой вкус

Сегодня, 08:10Events

Именины Анны 22 декабря: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

Сегодня, 06:10Fun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

Сегодня, 04:20Fun

День святой Анны: история, традиции и приметы праздника

Вчера, 18:28Афиша

Где покататься на коньках в Киеве зимой 2020-2021 – список локаций

Вчера, 18:27Food

Как приготовить тушеную квашеную капусту

Вчера, 15:00Events

Восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам

Вчера, 11:46Events

День зимнего солнцестояния-2020: обряды, ритуалы и приметы

Вчера, 11:08Food

Что приготовить на католическое Рождество: ТОП-5 рецептов

Вчера, 06:07Fun

Сегодня день зимнего солнцестояния-2020: что нельзя делать

20 декабряСтиль

Увлажнитель воздуха, цепь или сыворотка для лица: что подарить подруге на Новый год

20 декабряШоу-бизнес

"Ну ты, Мишина, и...": Полякова резко высказалась о финале "Холостячки"

20 декабряFood

Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

20 декабряШоу-бизнес

Коллаборация года: Пономарев записал колядку с Кароль, Дзидзьо, Билык и Скрипкой

19 декабряШоу-бизнес

Григория Чапкиса госпитализировали с тяжелой пневмонией

Новости партнеров

Аппетитная Деми Роуз впечатлила фигурой
Аппетитная Деми Роуз впечатлила фигурой
Легкоатлетка из Казахстана, чья фигура надолго вам запомниться
Легкоатлетка из Казахстана, чья фигура надолго вам запомниться
Гороскоп на 2021 год. Кто в год Быка станет начальником
Гороскоп на 2021 год. Кто в год Быка станет начальником
Картошка с мясом по французски в духовке
Картошка с мясом по французски в духовке
Як приготувати справжній бограч: рецепт на будь-який смак
Як приготувати справжній бограч: рецепт на будь-який смак
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта "Карпатка"
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта "Карпатка"
Как вкусно приготовить картошку с грибами
Как вкусно приготовить картошку с грибами
Редкое фото молодой Анджелины Джоли "слили" в сеть
Редкое фото молодой Анджелины Джоли "слили" в сеть

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять