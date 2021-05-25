High tops, скейтеры и классика: модные городские образы с белыми кроссовками

Белый цвет снова в моде, ведь светлая обувь всегда обретает актуальность в теплое время года

Казалось, что разноцветные кроссовки, или как их еще называют ugly-кроссовки, останутся на первых ролях среди обувных трендов еще на пару лет. Однако в 2021 году вновь популярными становятся забытые многими белые кроссовки. И это неспроста, ведь светлая обувь всегда обретает актуальность в теплое время года. Сегодня.Lifestyle пишут, с чем носить белые кроссовки в сезоне весна-лето 2021.

Недавно мы писали о модном педикюре на лето. Также загляните сюда, чтобы узнать, какие платья стоит выбрать на летний период.

С чем носить белые кроссовки летом-2021 – стильные летние образы для города

В отличие от открытой обуви, кроссовки идеально подходят для прогулок по городским улицам. Легкие и удобные сникерсы или кеды станут отличной альтернативой босоножкам, каблукам и платформе.

Кроссы давно перестали носить исключительно как спортивную обувь. По канонам современной моды их можно вписать не только в casual, но и в деловой бизнес-лук. Летом-2021 выбирайте любимые модели ugly, низкие кеды, скейтерские и высокие кеды с узким голенищем.

Кроссовки и джинсы

С чем носить белые кроссовки | Фото: Pinterest

Самый простой и универсальный аутфит, подходящий для посиделок с друзьями, прогулки, работы, шопинга и прочего. Главное удобство такого образа – то, что фасон и оттенок подбираемого комплекта одежды практически не имеет значения.

Как носить белые кроссовки | Фото: Pinterest

С белыми кроссовками отлично смотрятся светлые брюки с темным верхом, полностью темные или полностью светлые аутфиты, а также яркая клетка и горошек.

Кроссовки и классический костюм

Как носить белые кроссовки с костюмом | Фото: Pinterest

Женский или унисекс-костюм с оверсайз-пиджаком отлично дополняется кедами или кроссовками. Важно, чтобы обувь была лишена вычурных акцентов в отделке.

Как носить белые кроссовки с костюмом | Фото: Pinterest

Комплект одежды, к слову, необязательно должен быть однотонным. Например, светлые прямые брюки с рубашкой можно надеть с темно-серым пиджаком и белыми кроссовками. Если же вы любите классику – выбирайте костюм черный или в крупную клетку.

Кроссовки с тренчем

Одно из наших любимых сочетаний актуально в прохладную и пасмурную погоду. Если только не боитесь носить белые кроссы в дождь. Лук со светлым тренчем и кедами дополнят брюки с футболкой или черное платье-комбинация – если намечается романтическая прогулка.

Белые кроссовки с тренчем | Фото: Pinterest

Белые кроссовки с тренчем | Фото: Pinterest

Кроссовки с мини

Белые кроссовки с платьем | Фото: Pinterest

Раз уж мы заговорили о платьях, то нельзя не упомянуть сочетание мини-платья с белой обувью. Жарким летом в таком луке вы будете выглядеть эффектно и точно обратите на себя внимание прохожих.

Белые кроссовки с мини-платьем | Фото: Pinterest

Важно выбрать платье, подчеркивающее достоинства фигуры. При этом модель может быть облегающей, тогда образ получится более соблазнительным, либо свободного кроя. Первый вариант отлично подходит для вечеринок, свиданий, а второй – для прогулок по городу, встреч с друзьями.

Кроссовки с юбкой

Белые кроссовки с юбкой | Фото: Pinterest

Легенда уличного стиля – аутфит из макси-юбки и массивных кроссовок. Образы на каждый день можно комбинировать с юбками плиссе или обычными, в длине миди или макси. Это сделает ваш вид романтичным и утонченным. Верх выбирайте на свой вкус и в зависимости от погоды и повода.

Белые кроссовки с макси-юбкой | Фото: Pinterest

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