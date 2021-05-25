Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

High tops, скейтеры и классика: модные городские образы с белыми кроссовками

Сегодня, 18:02

Белый цвет снова в моде, ведь светлая обувь всегда обретает актуальность в теплое время года

Казалось, что разноцветные кроссовки, или как их еще называют ugly-кроссовки, останутся на первых ролях среди обувных трендов еще на пару лет. Однако в 2021 году вновь популярными становятся забытые многими белые кроссовки. И это неспроста, ведь светлая обувь всегда обретает актуальность в теплое время года. Сегодня.Lifestyle пишут, с чем носить белые кроссовки в сезоне весна-лето 2021.

Недавно мы писали о модном педикюре на лето. Также загляните сюда, чтобы узнать, какие платья стоит выбрать на летний период.

С чем носить белые кроссовки летом-2021 – стильные летние образы для города

В отличие от открытой обуви, кроссовки идеально подходят для прогулок по городским улицам. Легкие и удобные сникерсы или кеды станут отличной альтернативой босоножкам, каблукам и платформе.

Кроссы давно перестали носить исключительно как спортивную обувь. По канонам современной моды их можно вписать не только в casual, но и в деловой бизнес-лук. Летом-2021 выбирайте любимые модели ugly, низкие кеды, скейтерские и высокие кеды с узким голенищем.

Кроссовки и джинсы

С чем носить белые кроссовки | Фото: Pinterest

Самый простой и универсальный аутфит, подходящий для посиделок с друзьями, прогулки, работы, шопинга и прочего. Главное удобство такого образа – то, что фасон и оттенок подбираемого комплекта одежды практически не имеет значения.

Как носить белые кроссовки | Фото: Pinterest

С белыми кроссовками отлично смотрятся светлые брюки с темным верхом, полностью темные или полностью светлые аутфиты, а также яркая клетка и горошек.

Кроссовки и классический костюм

Как носить белые кроссовки с костюмом | Фото: Pinterest

Женский или унисекс-костюм с оверсайз-пиджаком отлично дополняется кедами или кроссовками. Важно, чтобы обувь была лишена вычурных акцентов в отделке.

Как носить белые кроссовки с костюмом | Фото: Pinterest

Комплект одежды, к слову, необязательно должен быть однотонным. Например, светлые прямые брюки с рубашкой можно надеть с темно-серым пиджаком и белыми кроссовками. Если же вы любите классику – выбирайте костюм черный или в крупную клетку.

Кроссовки с тренчем

Одно из наших любимых сочетаний актуально в прохладную и пасмурную погоду. Если только не боитесь носить белые кроссы в дождь. Лук со светлым тренчем и кедами дополнят брюки с футболкой или черное платье-комбинация – если намечается романтическая прогулка.

Белые кроссовки с тренчем | Фото: Pinterest
Белые кроссовки с тренчем | Фото: Pinterest

Кроссовки с мини

Белые кроссовки с платьем | Фото: Pinterest

Раз уж мы заговорили о платьях, то нельзя не упомянуть сочетание мини-платья с белой обувью. Жарким летом в таком луке вы будете выглядеть эффектно и точно обратите на себя внимание прохожих.

Белые кроссовки с мини-платьем | Фото: Pinterest

Важно выбрать платье, подчеркивающее достоинства фигуры. При этом модель может быть облегающей, тогда образ получится более соблазнительным, либо свободного кроя. Первый вариант отлично подходит для вечеринок, свиданий, а второй – для прогулок по городу, встреч с друзьями.

Кроссовки с юбкой

Белые кроссовки с юбкой | Фото: Pinterest

Легенда уличного стиля – аутфит из макси-юбки и массивных кроссовок. Образы на каждый день можно комбинировать с юбками плиссе или обычными, в длине миди или макси. Это сделает ваш вид романтичным и утонченным. Верх выбирайте на свой вкус и в зависимости от погоды и повода.

Белые кроссовки с макси-юбкой | Фото: Pinterest

Недавно мы также рассказывали, какие очки выбрать для жаркого сезона.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Звезды в восторге от туфель Amina Muaddi! Как их носят Рианна, Хейли Бибер и Ким Кардашьян Двойной френч, стеклянные ногти и бабочки: 10 трендов маникюра для этого лета Крабик для волос в стиле 90-х: как выбрать стильный и какую прическу с ним сделать
обувь кроссовки тренды
Реклама

Новости партнеров

Красивейшая гольфистка мира о том, как за ней шпионили в бинокль
Красивейшая гольфистка мира о том, как за ней шпионили в бинокль
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками
Они сводят с ума мужчин: 6 роковых женщин по знаку Зодиака
Они сводят с ума мужчин: 6 роковых женщин по знаку Зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 16:25Вкусно

Салат с ананасами и куриной грудкой: 3 простых, но вкусных рецепта

Сегодня, 12:35Здорово

Когда процедуры не избавят от прыщей и как помочь проблемной коже в жару

Сегодня, 11:36Вкусно

Почему дораду стоит добавить в рацион и два полезных рецепта с ней

Вчера, 19:19Звездно

Руслана Писанка призналась, почему у них с супругом нет детей

Вчера, 16:39Вкусно

Как получить максимум пользы от чая матча: 9 важных правил и 2 рецепта с ним

Вчера, 09:49Звездно

Игорь Кондратюк о Go_A на Евровидении: Не верил, что они могут победить

Вчера, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 24 мая для всех знаков зодиака: Овны, не насилуйте себя – отдохните!

23 маяЗвездно

Притула заявил, что Go_A могли подняться выше в турнирной таблице, если бы не "холодный душ" некоторых стран

23 маяЗвездно

Это успех: выступление Go_A на Евровидении-2021 попало на первое место в трендах YouTube

23 маяЗвездно

Ани Лорак не пришла на музыкальную премию в Москве. В Сети считают, что виноват Меладзе

23 маяЗвездно

Настя Каменских и Потап отмечают годовщину свадьбы! История романа, который они скрывали годами

23 маяЗвездно

Победителя Евровидения-2021 обвинили в употреблении наркотиков во время шоу. Он не стал молчать

23 маяЗвездно

Почему все сходят с ума по солисту группы Måneskin, которая стала победителем Евровидения-2021

23 маяЗвездно

Пошумели в Европе! Go_A на втором месте по зрительскому голосованию

23 маяЗвездно

Go_A — пятые! Видео выступления Украины в финале Евровидения-2021

23 маяЗвездно

Как голосовали в финале Евровидения-2021: турнирная таблица

Новости партнеров

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Вакцинированным в 2021г. от COVID придется снова делать прививки?
Вакцинированным в 2021г. от COVID придется снова делать прививки?
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Макаревич произвел фурор на концерте в Полтаве: фото и видео
Макаревич произвел фурор на концерте в Полтаве: фото и видео

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять