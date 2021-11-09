Хейли Бибер снялась в рекламе Victoria's Secret. Модель шикарна, белье не очень (фото)

Самый известный в мире бренд белья выпустил новую рекламную кампанию с известной моделью, инфлюенсером и женой Джастина Бибера. Смотрим фото

Хейли Бибер в новой фотосессии для Victoria's Secret / Фото: instagram.com/victoriassecret

Victoria’s Secret представили нового амбассадора бренда – американскую модель Хейли Бибер. Бренд уже выпустил новую рекламную кампанию. На фото Хейли позирует в трех комплектах нижнего белья: в белом с черным кружевом, таком же фиолетовом и лавандовом образе с красной окантовкой.

Хейли Бибер в рекламе Victoria's Secret / Фото: instagram.com/victoriassecret

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Я очень рада объявить, что присоединяюсь к Victoria’s Secret – платформе, в рамках которой сильные женщины могут использовать свой голос аутентичным образом. Буду рада сотрудничеству с VS в этом путешествии и в будущем! – прокомментировала сотрудничество Хейли.

Хейли Бибер в рекламе Victoria's Secret / Фото: instagram.com/victoriassecret

В этом году бренд белья Victoria’s Secret объявили о том, что больше не будeт устраивать ежегодное шоу "ангелов". Вместо этого компания перепрофилировалась и сделала ставку не на внешности девушек, а на их достижениях.

Хейли Бибер в рекламе Victoria's Secret / Фото: instagram.com/victoriassecret

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Так, к сотрудничеству Victoria’s Secret пригласили представительниц самых разных профессий, в числе которых актриса Приянка Чопра, футболистка Меган Рапино, адвокат Палома Эсслер. Теперь же компанию девушкам составила и модель Хейли Бибер.

Интересно, что многие уже раскритиковали выбор бренда. Дело в том, что руководство компании говорит об инклюзивности и разнообразии, а на деле выбирают лицом бренда популярную модель с идеальными формами.

Ко всему под критику попала и новая капсула Victoria’s Secret. Белье и одежда для сна из шелка выглядят слишком безвкусными, особенно – леопардовый комплект.

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Хейли Бибер в рекламе Victoria's Secret / Фото: instagram.com/victoriassecret

Стоимость одного комплекта составляет 298 долларов (около 7750 грн).

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