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Хейли Бибер снялась в рекламе Victoria's Secret. Модель шикарна, белье не очень (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
9 ноября, 12:56
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Самый известный в мире бренд белья выпустил новую рекламную кампанию с известной моделью, инфлюенсером и женой Джастина Бибера. Смотрим фото
Хейли Бибер в новой фотосессии для Victoria's Secret
Хейли Бибер в новой фотосессии для Victoria's Secret / Фото: instagram.com/victoriassecret

Victoria’s Secret представили нового амбассадора бренда – американскую модель Хейли Бибер. Бренд уже выпустил новую рекламную кампанию. На фото Хейли позирует в трех комплектах нижнего белья: в белом с черным кружевом, таком же фиолетовом и лавандовом образе с красной окантовкой.

Хейли Бибер в рекламе Victoria's Secret
Хейли Бибер в рекламе Victoria's Secret / Фото: instagram.com/victoriassecret

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Я очень рада объявить, что присоединяюсь к Victoria’s Secret – платформе, в рамках которой сильные женщины могут использовать свой голос аутентичным образом. Буду рада сотрудничеству с VS в этом путешествии и в будущем! – прокомментировала сотрудничество Хейли.

Хейли Бибер в рекламе Victoria's Secret
Хейли Бибер в рекламе Victoria's Secret / Фото: instagram.com/victoriassecret

В этом году бренд белья Victoria’s Secret объявили о том, что больше не будeт устраивать ежегодное шоу "ангелов". Вместо этого компания перепрофилировалась и сделала ставку не на внешности девушек, а на их достижениях.

Хейли Бибер в рекламе Victoria's Secret
Хейли Бибер в рекламе Victoria's Secret / Фото: instagram.com/victoriassecret

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Так, к сотрудничеству Victoria’s Secret пригласили представительниц самых разных профессий, в числе которых актриса Приянка Чопра, футболистка Меган Рапино, адвокат Палома Эсслер. Теперь же компанию девушкам составила и модель Хейли Бибер.

Интересно, что многие уже раскритиковали выбор бренда. Дело в том, что руководство компании говорит об инклюзивности и разнообразии, а на деле выбирают лицом бренда популярную модель с идеальными формами.

Ко всему под критику попала и новая капсула Victoria’s Secret. Белье и одежда для сна из шелка выглядят слишком безвкусными, особенно – леопардовый комплект.

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Хейли Бибер в рекламе Victoria's Secret
Хейли Бибер в рекламе Victoria's Secret / Фото: instagram.com/victoriassecret

Стоимость одного комплекта составляет 298 долларов (около 7750 грн).

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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