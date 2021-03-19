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Корсетный топ и платье с оборками: Хейли Бибер примерила трендовые образы в новой фотосессии

Сегодня, 16:19

Муза Джастина Бибера украсила обложку американского Elle

Жена знаменитого поп-певца и успешная модель, Хейли Бибер не устает появляться на страницах глянца. В этот раз американская икона стиля снялась в завораживающей фотосессии для апрельского выпуска Elle. Хейли примерила актуальные вещи из последних коллекций Gucci, Balenciaga, Dolce&Gabbana и не только.

На обложке звезда блистает, пожалуй, в самом сексуальном тренде сезона — роскошном бра с кристаллами Versace. К слову, именно Бибер стала лицом весенне-летнего кампейна бренда.

Фото: elle.com

Также Хейли продемонстрировала несколько вечерних элементов — элегантные платья с пайетками Gucci и Balenciaga, корсетный топ Moschino Couture.

Фото: elle.com

Фото: elle.com

Фото: elle.com

Во второй части фотосессии модель позирует в пляжных образах. Больше всего приковывает взгляд купальник Versace с культовым принтом модного дома. Плавки с высокой талией уже несколько сезонов подряд остаются в тренде.

Фото: elle.com

Интересно смотрится и кружевное платье с пышными рукавами и оборками Simone Rocha. Вне пляжа его можно носить как с грубыми ботинками, так и с женственными босоножками.

Фото: elle.com

Другие образы с фотосессии Хейли Бибер для Elle смотрите в галерее.

Фотосессия Хейли Бибер для Elle
Фото: elle.com
Фотосессия Хейли Бибер для Elle
Фото: elle.com
Фотосессия Хейли Бибер для Elle
Фото: elle.com
Фотосессия Хейли Бибер для Elle
Фото: elle.com
Фотосессия Хейли Бибер для Elle
Фото: elle.com
Фотосессия Хейли Бибер для Elle
Фото: elle.com
Фотосессия Хейли Бибер для Elle
Фото: elle.com
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Напомним, что на днях вышел первый глянец на украинском языке.

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Источник: elle.com
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