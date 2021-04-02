Гуцульская мода: как носить гуни и коцовани и что это такое

Рассказываем о колоритной одежде наших прабабушек

В Украине в тренде аутентичная одежда. За гунями и коцованями приезжают в дальние гуцульские села даже из столицы. Что это за наряд, и как быть модной в том, что носила твоя прабабушка, рассказываем далее в материале.

Неподалеку от Синевира есть село Река – единственное в Закарпатье, а то и во всей Украине, где все еще производят и носят гуцульские гуни. Гуня – это пальто из овечьей шерсти, которое весит до двух кг.

Павлина Василенко, Кирилл Иванов, Олег Иваненко, новости "Сегодня", телеканал "Украина" Видео: Сегодня

Носить такое изделие можно хоть всю жизнь, а вот стирать надо только в холодной воде, без использования порошка.

Более популярны сейчас коцовани, которые носили пастухи – здесь уже ворс длиннее, да и само пальто объемнее. Стоимость коцовани – 6000 грн, а гуни – 3000 грн.

Фото: facebook.com/paraplatform/

В гунях в селе красуются на большие праздники. А к своему гардеробу их прикупают певцы и актеры. Однажды такой наряд приобрел у мастеров из Закарпаться певец Александр Пономарев.

Фото: facebook.com/paraplatform/

Тарас Дзвинчак свои лапти увидел по телевизору на одном из украинских селебритиз. К нему за обувью приезжают женщины со всей Украины.

Мастер признается, что дамам трудно угодить, но старается как может для своих клиенток.

К лаптям подбирают запаску – гуцульскую юбку. Она должна быть яркой. Лучший мастер запасок в Космаче – тоже мужчина. Бывший лесник ткет как мама научила, но называет это дело женской работой.

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