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Главный мужской тренд весны 2022 года – украшение в виде пластыря на нос за 21 тыс. грн

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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5 января, 16:20
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Рассказываем, что будут носить наши мужчины в следующем сезоне
Тренды мужской моды на весну 2022
Тренды мужской моды на весну 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже многие годы многие возмущены тем, что дизайнеры и модные бренды ходят по кругу возвращая в моду давно забытые вещи. Так, в скором времени мы снова будем выбирать тонкие брови-ниточки, носить обувь с острыми носками, плюшевые спортивные костюмы, мини-юбки и джинсы на низкой талии.

Некоторые же бренды пошли дальше и поражают публику невероятными решениями. Например, Balenciaga выпустили кроксы на каблуке или Adidas, которые собираются выпускать виртуальную одежду.

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Лондонский бренд Alan Crocetti обратил наше внимание на свою коллекцию украшений для мужчин. В их ассортименте можно найти маски для лица, серьги, всевозможные кулоны. Но, самым экстравагантным украшением стали изделия в виде пластыря для носа.

Украшения для мужчин весна 2022
Украшения для мужчин весна 2022 / Фото: Инстаграм

Украшения для мужчин весна 2022
Украшения для мужчин весна 2022 / Фото: Инстаграм

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Стоимость такого аксессуара составляет 680 евро (около 21 тыс. грн).

Украшения для мужчин весна 2022
Украшения для мужчин весна 2022 / Фото: Инстаграм

Сами же украшения выполнены из серебра.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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