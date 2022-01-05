Главный мужской тренд весны 2022 года – украшение в виде пластыря на нос за 21 тыс. грн

Уже многие годы многие возмущены тем, что дизайнеры и модные бренды ходят по кругу возвращая в моду давно забытые вещи. Так, в скором времени мы снова будем выбирать тонкие брови-ниточки, носить обувь с острыми носками, плюшевые спортивные костюмы, мини-юбки и джинсы на низкой талии.
Некоторые же бренды пошли дальше и поражают публику невероятными решениями. Например, Balenciaga выпустили кроксы на каблуке или Adidas, которые собираются выпускать виртуальную одежду.
Лондонский бренд Alan Crocetti обратил наше внимание на свою коллекцию украшений для мужчин. В их ассортименте можно найти маски для лица, серьги, всевозможные кулоны. Но, самым экстравагантным украшением стали изделия в виде пластыря для носа.
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Стоимость такого аксессуара составляет 680 евро (около 21 тыс. грн).
Сами же украшения выполнены из серебра.
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