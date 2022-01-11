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Гага, Камбербетч и другие: названы лучшие актеры 2021 года по версии W Magazine

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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11 января, 18:17
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Каждый из голливудских звезд не перестает удивлять спектром эмоций и нереальной харизмой, заставляя зрителей замирать у экранов
Лучшие актеры 2021 года по версии W Magazine
Лучшие актеры 2021 года по версии W Magazine / Фото: wmagazine.com

Недавно мы делились невероятно красивой съемкой лучших актеров 2021 для The New York Times, сделанной в черно-белом стиле. Теперь же издание W Magazine представило свою версию происходящего в кино, но в более ярких и жизнерадостных тонах.

Американский W Magazine выпустил спецвыпуск, посвященный главным актерам 2021 года по версии редакции. Это 10 ярких обложек в одном стиле и ярких цветах.

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Лучшие актеры 2021 года по версии W Magazine
Лучшие актеры 2021 года по версии W Magazine / Фото: wmagazine.com

Украсили обложки W Magazine Кристен Стюарт, Леди Гага, Джемма Чан, Адам Драйвер, Дензел Вашингтон, Кейт Бланшетт, Джессика Честейн, Бенедикт Камбербетч, Дженнифер Хадсон и Тильда Суинтон с дочерью Онор.

Лучшие актеры 2021 года по версии W Magazine
Лучшие актеры 2021 года по версии W Magazine / Фото: wmagazine.com

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Что интересно, список лучших из лучших перформансеров W Magazine очень схож со списком The New York Times. Так, среди звезд, чьи заслуги журналисты обеих изданий особо выделили оказались: Кристен Стюарт, Бенедикт Камбербэтч и Дензел Вашингтон. В остальных же мнения разошлись.

Лучшие актеры 2021 года по версии W Magazine
Лучшие актеры 2021 года по версии W Magazine / Фото: wmagazine.com

Каждый из этих актеров сумел в 2021 году превзойти сам себя и показать зрителем новый спектр эмоций. Чего только стоит игра Гаги в "Дом Gucci", или Стюарт в "Спенсер: Тайна принцессы Дианы".

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Лучшие актеры 2021 года по версии W Magazine
Лучшие актеры 2021 года по версии W Magazine / Фото: wmagazine.com

Лучшие актеры 2021 года по версии W Magazine
Лучшие актеры 2021 года по версии W Magazine / Фото: wmagazine.com

Лучшие актеры 2021 года по версии W Magazine
Лучшие актеры 2021 года по версии W Magazine / Фото: wmagazine.com

Лучшие актеры 2021 года по версии W Magazine
Лучшие актеры 2021 года по версии W Magazine / Фото: wmagazine.com

Лучшие актеры 2021 года по версии W Magazine
Лучшие актеры 2021 года по версии W Magazine / Фото: wmagazine.com

Лучшие актеры 2021 года по версии W Magazine
Лучшие актеры 2021 года по версии W Magazine / Фото: wmagazine.com

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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