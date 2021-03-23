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Этим летом носим босоножки, как у топ-модели Эльзы Хоск

Сегодня, 15:56

Порция вдохновения от шведской it-girl

Месяц назад звезда показов Victoria’s Secret Эльза Хоск впервые стала мамой. И хотя теперь в ее Instagram периодически появляются фото дочки, модель не планирует отказываться от роли fashion-инфлюенсера. Эльза регулярно демонстрирует стильные образы и делится вещами, которые ее вдохновляют.

Своим последним постом "ангел" Victoria’s Secret заставила завидовать даже тех, кто не позавидовал её точеной фигуре спустя неделю после родов. Хоск похвасталась коллекцией сумок и обуви на будущее лето. Кажется, топ-модель собрала в своем гардеробе все тренды сезона сразу. Но давайте по порядку.

Фото: instagram/hoskelsa

Все те, кто не решился на босоножки с квадратным носом прошлым летом, могут попробовать этим. Зауженная с прямым краем или более широкая, форма мыса родом из 90-х по-прежнему актуальна.

Gia Couture x RHW
Gia Couture x RHW
Фото: instagram.com/rosiehw

Эльза Хоск обожает мюли — и правильно поступает. Босоножки с открытой пяткой смотрятся интереснее классических и делают любой наряд утонченнее.

AMINA MUADDI
AMINA MUADDI
Фото: instagram.com/netaporter

Также стоит еще раз взглянуть на переосмысленные вьетнамки на каблуке. Сейчас это уже не просто практичная, но и очень женственная летняя обувь.

Wandler
Wandler
Фото: instagram.com/netaporter

"Спартанские" босоножки или босоножки с тонкими ремешками на щиколотке — отличный способ подчеркнуть стройность ног. Более изящно выглядят модели на каблуке, но комфортная плоская подошва тоже допустима.

Bottega Veneta
Bottega Veneta
Фото: instagram.com/ninasandbech

Отдельного внимания заслуживают оттенки. Чем смелее они — тем лучше. Позвольте ярко-розовым или желтым босоножкам стать ключевым акцентом образа.

H&M
H&M
Фото: instagram.com/ninasandbech

Напомним, ранее мы рассказывали о модных must have сезона в одежде.

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