Елена Зеленская в светло-коралловом костюме встретилась с послами (фото)

Первая леди снова восхитила элегантным и утонченным внешним видом

Елена Зеленская провела дипломатическую встречу с супругами послов / Фото: Коллаж: Сегодня

На выходных Елена Зеленская с мужем пришла на открытие праздничного городка в шикарном белом пальто, а сегодня, 21 декабря, провела дипломатическую встречу в не менее обворожительном образе.

Жена президента Украины Елена Зеленская снова приковала к себе внимание цветущим видом и неповторимым утонченным вкусом. Первая леди встретилась с супругами послов, о чем рассказала в своем Instagram.

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Первая леди снова восхитила элегантным и утонченным внешним видом / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Для дипломатической встречи Зеленская выбрала красивый брючный костюм-тройку светло-кораллового цвета и классическую кремовую рубашку под низ. Бежевые лакированные ботинки с острыми носками идеально сочетались с общей палитрой образа. Из украшений Елена выбрала только обручальное кольцо и серьги-пуссеты. Волосы были распущены и выровнены.

Елена Зеленская провела дипломатическую встречу с супругами послов / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

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Дипломатия – в буквальном смысле семейная работа. И успех дипломатической миссии – это не только личный результат посла, но работа в тандеме, где каждый играет свою важную роль. Сегодня провела уникальную встречу с супругами послов. Такое мероприятие состоялось впервые, и, надеюсь, станет традиционным. Ибо всем есть чем поделиться. Во многом чувствую их своими коллегами. В нашем арсенале "мягкая сила" – язык культуры и гуманитарных проектов. Отдельная часть была посвящена миссии, направлениям деятельности, возможностям, дающим этот статус.

– поделилась Елена Зеленская.

Елена Зеленская в светло-коралловом костюме / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская провела дипломатическую встречу с супругами послов / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

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