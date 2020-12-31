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Елена Зеленская в стильном костюме тепло поздравила украинцев с Новым годом

Сегодня, 19:30

За два часа сообщение первой леди лайкнули более 30 тысяч человек

Первая леди Украины Елена Зеленская поздравила сограждан с наступающим Новым годом.

"Пусть каждое желание, загаданное в новогоднюю ночь, – осуществится! С наступающим Новым годом!" – написала супруга главы государства на своей странице в Instagram.

За два часа, прошедшие с момента публикации поздравления, ее сообщение в соцсети и фото в стильном костюме малахитового оттенка на фоне елки лайкнули более 32 тысяч человек.

Напомним, за неделю до Нового года Елена Зеленская инициировала создание новогоднего проекта "Удивительная открытка". Он призван популяризировать творчество украинских художников и дать возможность украинцам поздравить друг друга с праздниками персональной открыткой.

А в преддверии дня Святого Николая супруга президента посетила праздничный городок "Николай принимает друзей". Президентская чета поздравила украинцев с наступающими праздниками, а от глаз поклонников в очередной раз не скрылся стильный наряд первой леди Украины.

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Источник: Сегодня
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