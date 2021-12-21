Образец для подражания: почему Джейн Фонда остается иконой моды в 84 года

Сегодня, 21 декабря, культовой голливудской актрисе исполнилось 84 года

Джейн Фонде сегодня исполнилось 84 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Джейн Фонда активно ведет борьбу с глобальным потеплением, выпускает видео со спортивными тренировками и снимается для Vogue. Рассказываем, почему актриса по сей день остается иконой для миллионов людей на планете.

Джейн Фонда родилась 21 декабря 1937 года в Нью-Йорке, в семье актёра и светской львицы. С ранних лет она обучалась актерскому мастерству сначала у отца, а затем в нью-йоркской Актёрской студии. Джейн снималась в кино, играла в театре, а в перерывах между спектаклями и съемками подрабатывала моделью.

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Успех к Фонде пришел в 1960-х, когда критики заслуженно оценили ее талант. Настоящей звездой она стала после переезда во Францию и знакомством с первым мужем Роже Вадимом. Именно он снял Джейн в нашумевшем эротическом фильме "Барбарелла".

Джейн Фонда и Роже Вадим на съемках "Барбареллы" / Фото: Imdb.com

Уже в те годы Фонда стала законодательницей моды, как в жизни, так и в кино. Ее образами в криминальном триллере "Клют" стилисты вдохновляются по сей день. За роль проститутки в этой картине Джейн получила свой первый "Оскар".

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Джейн Фонда в фильме "Клют" / Фото: Imdb.com

Второй брак Джейн с Томом Хайденом вовлек актрису в политическую деятельность, она стала участвовать в антивоенных демонстрациях. На время звезда покинула съемки в кино и занялась активной деятельностью революционерки и даже выступала за коммунизм. Дух борьбы за справедливость остался с ней навсегда.

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В 1972 году Фонда посетила Северный Вьетнам в разгар войны. Это вызвало настоящую бурю в СМИ. Интересно, что Джейн даже вошла в неофициальный рейтинг "Топ-10 американских предателей всех времён".

К концу 1970-х Джейн Фонда вернулась в кино с триумфом. За роль в фильме "Возвращение домой" (1978) о трагедии войны во Вьетнаме, актриса получила второй "Оскар".

Джейн Фонда и Джон Войт в фильме "Возвращение домой" / Фото: Imdb.com

В 1990-м году Джейн Фонда принимает решение завершить карьеру в кино, позиционируя это тем, что хочет, чтобы зрители запомнили её молодой. Все свободное время актриса посвящает общественной деятельности и разработке авторского курса по аэробике, это помогает ей оставаться в поле зрения таблоидов.

В 2005 году Фонда сыграла в комедии "Если свекровь — монстр" вместе с Дженнифер Лопес. После последовали работы "Крутая Джорджия" и "Дальше живите сами".

Джейн Фонда и Дженнифер Лопес в фильме "Если свекровь — монстр" / Фото: Imdb.com

В 2015 году Фонды покорила многих поклонников, сыграв в драме итальянского режиссёра Паоло Соррентино "Молодость".

Джейн Фонда на фотоколле в Каннах-2015 / Фото: Imdb.com

Легенда мира кино Джейн Фонда умеет использовать свое имя и внешность во благо мира. Каждый ее выход на красной дорожке, пост в соцсетях или выступление, обязательно направлены на решение важной проблемы на планете.

Так, в 2020 году Джейн появилась на сцене кинопремии "Оскар" в бордовом платье, расшитом бисером, Elie Saab. Это же платье она уже надевала на Каннском кинофестивале 2014 года. В одном из интервью Фонда отметила, что прекратила покупать новую одежду, и одной из первых звезд Голливуда показала, как можно бороться с изменениями климата.

Джейн Фонда на красной дорожке Канн-2014/ Джейн Фонда на церемонии "Оскар" – 2020 / Фото: Коллаж: Сегодня

Кроме всего, эта женщина роскошно выглядит. Даже в 84 года Джейн Фонда смело носит хищные принты, обтягивающие платья, сексуальные наряды, яркие деловые костюмы. Согласитесь, чем не пример для подражания.

Джейн Фонда / Фото: vogue.ua

Джейн Фонда / Фото: vogue.ua

Джейн Фонда / Фото: vogue.ua

Джейн Фонда / Фото: vogue.ua

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