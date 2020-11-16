Дженнифер Лопес получила премию People's Choice в роскошном платье за 2500 долларов

Певица примерила дизайнерский наряд ярко-красного цвета

Дженнифер Лопес, которая примерила шикарный образ от Balmain, накануне вечером получила награду Народная икона премии People's Choice Awards, состоявшейся во время пандемии в Лос-Анджелесе. Для такого редкого во время карантина мероприятия певица выбрала яркий look, соответствовавший ее статусу настоящей звезды.

Так, Дженнифер появилась на красной дорожке в алом платье от дизайнера Christian Siriano с воланами. Стоимость наряда составляет 2500 долларов.

Певица Дженнифер Лопес Фото: instagram.com/jlo

Аутфит знаменитости дополнили босоножки на каблуках, красный клатч и элегантные украшения.

Фото: instagram.com/jlo

Волосы Лопес собрала в хвост, а макияж с акцентом на губы выполнила собственной косметикой JLo Beauty.

Фото: instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес была удостоена награды People's Icon Award за свои достижения в качестве певицы, актрисы и танцовщицы, которая более двух десятилетий пользуется невероятной популярностью во всем мире.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес появится в комедии с Арми Хаммером.

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