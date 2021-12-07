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Новый тренд: Дженнифер Лопес покрасилась в розовый цвет (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
7 декабря, 12:53
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Голливудская знаменитость знает, как привлечь внимание и выбирает эффектный модный тренд нового сезона 2022. Подробности читайте в материале
Дженнифер Лопес в новом образе
Дженнифер Лопес в новом образе / Фото: instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес сменила имидж. Певица любит экспериментировать с образами, например, недавно артистка пришла в свадебном платье на музыкальную церемонию. 52-летняя звезда в очередной раз доказала, что отлично выглядит абсолютно в любом образе.

Парикмахер певицы Крис Эпплтон опубликовал в своем Instagram новый снимок Джей Ло, где она позирует с новой прической – волосами розового оттенка bubble gum.

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Дженнифер Лопес с розовым оттенком волос
Дженнифер Лопес с розовым оттенком волос / Фото: Инстаграм

Розовый, чтобы мальчики подмигнули, – подписал пост Эпплтон.

Скорее всего, новая прическа Лопес – это либо парик, либо волосы были окрашены тонирующим бальзамом для съемок готовящегося проекта.

Образ Дженнифер вдохновлен комиксами, популярность которых возросла во время локдаунов. Так, розовый оттенок волос уже попробовали на себе дочь Синди Кроуфорд модель Кайя Гербер и певица Дуа Липа.

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Подчеркнуть цвет волос Лопес решила с помощью эффектного мейка – дымчатый макияж глаз, выраженные брови и нюдовые губы.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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