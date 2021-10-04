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"Дружба народов": российский ELLE посвятил обложку Украине. Пользователи Сети в гневе

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"
4 октября, 13:55
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Главной темой номера стал лозунг "Без границ" и советский пропагандистский "Дружба народов". Рассказываем подробности
Кадры из съемки октябрьского ELLE Russia
Кадры из съемки октябрьского ELLE Russia / Фото: elle.ru

Российский журнал ELLE посвятил октябрьский номер теме "Дружбы народов". Всего в рамках фотопроекта издания создано 25 обложек, каждая из которых посвящена разным странам: Грузии, Узбекистану, Беларуси, Литве, Чечне и другим. Одна из обложек номера была посвящена и Украине.

Над съемкой о нашей стране работала украинская команда – фотограф Назар Черний и стилист Александра Ветрова, а фотосессию провели в Умани в национальном дендрологическом парке "Софиевка".

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Модель Светлана Потомски позировала в нарядах украинских брендов Benza, Litkovskaya и Ruslan Baginskiy.

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Главный редактор российского ELLE Екатерина Мухина написала в своем посте в Instagram:

Эта история – наше признание в любви к Украине, наше восхищение волшебными девушками, талантливыми дизайнерами, культурой и природой, тишиной ее лесов и синевой Карпат. И, конечно, языком – он и есть музыка, прозрачный, как вода в реке, и понятный, как белоснежные образы этой съемки.

Фотосессия получилась очень красивая и необычная. Но в тоже время снимки, которые редакция опубликовала в своих соцсетях, получили огромный шквал критики.

Кадр со съемки журнала ELLE
Кадр со съемки журнала ELLE / Фото: elle.ru

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Пользователи Сети недоумевают, о какой дружбе может идти речь, когда Россия признана страной агрессором по отношению к Украине.

Основательница бренда Cultnaked и модная инфлюенсерша Мэри Фуртас написала:

Съемка красивая, но давайте сначала остановим агрессию со стороны России и войну на нашей территории, а потом "дружбу".

Невероятно красиво все сделано, идея прекрасна, браво! Но вот это вот "без границ" и "дружба народов" от российского издания звучит так лицемерно, будто готовитесь к очередной оккупации. Уж простите.

- прокомментировала пост Мухиной редактор украинской версии сайта Buro24/7 Елизавета Павленко.

Интересно, что слоган "дружба народов" – это достаточно советский и даже пропагандистский лозунг. В свое время власти СССР сознательно его внедряли. В современном мире принято говорить о партнерстве, сотрудничестве, но в условиях войны, конечно, это невозможно.

Кадр со съемки журнала ELLE
Кадр со съемки журнала ELLE / Фото: elle.ru

Как говорится: "Благими намерениями вымощена дорога в ад". Похоже, так получилось и с идеей команды российского ELLE. Ведь посыл "без границ" выглядит довольно странно, учитывая, что Украина как раз пытается отстоять свои границы.

Читайте также: Елена Зеленская в черно-белой фотосессии на обложке украинского глянца

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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