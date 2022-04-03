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Dolce&Gabbana выпустил пасхальные яйца, напоминающие матрёшек. Бренд уличили в поддержке России

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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3 апреля, 21:03
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Кондитерские изделия вызвали у пользователей Сети споры. Что хотели показать итальянцы , и почему россияне высказывают свою благодарность бренду
Новая коллаборация Dolce&Gabbana с итальянской кондитерской компанией
Новая коллаборация Dolce&Gabbana с итальянской кондитерской компанией / Фото: Коллаж: Сегодня

Итальянский бренд люковой одежды Dolce&Gabbana выпустил эксклюзивную коллекцию пасхальных яиц. Проект стал коллаборацией с кондитерской компанией Baci Perugina Italia в рамках празднования столетия исторического пралине.

Коллекция сладостей была создана кондитерами, а дизайнеры Dolce&Gabbana создали принты для упаковки и оберток конфет. На них были нанесены культовые цветочные принты, характерны для майолики.

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Коллекция пасхальных яиц Dolce&Gabbana
Коллекция пасхальных яиц Dolce&Gabbana / Фото: Коллаж: Сегодня

Пользователи Сети заметили, что пасхальные яйца очень напоминают русских матрёшек в кокошниках. В комментариях под фото яиц в Instagram бренда многие выразили возмущение таким дизайном. Представители бренда, конечно, никаких параллелей с матрёшками не проводит, хотя русские в комментариях просто ликуют.

Коллекция пасхальных яиц Dolce&Gabbana
Коллекция пасхальных яиц Dolce&Gabbana / Фото: Коллаж: Сегодня

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Переосмысление сущности итальянской красоты в уникальной гармонии ощущений, – именно так говорится в официальном релизе к коллекции.

Стоит знать, что кондитерская компания Baci Perugina Italia ежегодно выпускает пасхальные яйца. Их форма и внешний вид – не меняются. Каждый год в компании приглашают креативщиков, чтобы они украсили упаковку сладостей. Ранее вид конфет не вызывал интереса или сравнения с матрешками.

Коллекция сладостей Baci Perugina Italia (2021 год)
Коллекция сладостей Baci Perugina Italia (2021 год) / Фото: Инстаграм

Коллекция сладостей Baci Perugina Italia (2021 год)
Коллекция сладостей Baci Perugina Italia (2021 год) / Фото: Инстаграм

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Конечно, перед тем как выпускать продукцию, маркетинговые отделы проводят колоссальную работу по имиджевой составляющей, которая должна соответствовать времени. Похоже, в этот раз они прогадали, как и Louis Vuitton, которые выпустили ювелирные изделия с рашистской свастикой.

модаDolce & Gabbana
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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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