Dolce&Gabbana выпустил пасхальные яйца, напоминающие матрёшек. Бренд уличили в поддержке России

Кондитерские изделия вызвали у пользователей Сети споры. Что хотели показать итальянцы , и почему россияне высказывают свою благодарность бренду

Новая коллаборация Dolce&Gabbana с итальянской кондитерской компанией / Фото: Коллаж: Сегодня

Итальянский бренд люковой одежды Dolce&Gabbana выпустил эксклюзивную коллекцию пасхальных яиц. Проект стал коллаборацией с кондитерской компанией Baci Perugina Italia в рамках празднования столетия исторического пралине.

Коллекция сладостей была создана кондитерами, а дизайнеры Dolce&Gabbana создали принты для упаковки и оберток конфет. На них были нанесены культовые цветочные принты, характерны для майолики.

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Коллекция пасхальных яиц Dolce&Gabbana / Фото: Коллаж: Сегодня

Пользователи Сети заметили, что пасхальные яйца очень напоминают русских матрёшек в кокошниках. В комментариях под фото яиц в Instagram бренда многие выразили возмущение таким дизайном. Представители бренда, конечно, никаких параллелей с матрёшками не проводит, хотя русские в комментариях просто ликуют.

Коллекция пасхальных яиц Dolce&Gabbana / Фото: Коллаж: Сегодня

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Переосмысление сущности итальянской красоты в уникальной гармонии ощущений, – именно так говорится в официальном релизе к коллекции.

Стоит знать, что кондитерская компания Baci Perugina Italia ежегодно выпускает пасхальные яйца. Их форма и внешний вид – не меняются. Каждый год в компании приглашают креативщиков, чтобы они украсили упаковку сладостей. Ранее вид конфет не вызывал интереса или сравнения с матрешками.

Коллекция сладостей Baci Perugina Italia (2021 год) / Фото: Инстаграм

Коллекция сладостей Baci Perugina Italia (2021 год) / Фото: Инстаграм

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Конечно, перед тем как выпускать продукцию, маркетинговые отделы проводят колоссальную работу по имиджевой составляющей, которая должна соответствовать времени. Похоже, в этот раз они прогадали, как и Louis Vuitton, которые выпустили ювелирные изделия с рашистской свастикой.