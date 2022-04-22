Дочь Кейт Мосс впервые снялась для обложки Vogue и рассказала о детстве со скандальной мамой супермоделью

Множество рекламных кампаний для люксовых брендов, выходы на подиумах известных дизайнеров, мать – супермодель… Кажется, что мир моды лежит у ног Лилы Мосс

Лила Мосс позировала известному модному фотографу Стивену Мейзелу / Фото: Коллаж: Сегодня

19-летнюю дочь Кейт Мосс можно поздравить – девушка впервые снялась для библии моды и стала главной героиней майского номера британского Vogue.

Лила Мосс позировала культовому фотографу Стивену Мейзелу в образах Prada, Loewe и Dior.

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Лила Мосс на обложке майского номера Vogue 2022 / Фото: British Vogue

В интервью девушка рассказала о маме-супермодели, своей карьере, планах на жизнь и отношениями с папарацци. Сейчас Лила переживает новый этап в жизни, Кейт продала дом 17-го века, в котором они жили 11 лет и теперь ей пришлось переехать к отцу – соучредителю Dazed Media Джефферсону Хеку.

Лила отметила, что они с папой очень близки, а их любимое совместное занятие – это игра в карты.

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Лила Мосс в съемке для майского номера британского Vogue 2022 / Фото: British Vogue

Интересно, что первым словом Лилы были не привычные для нас мама или папа. Когда каждое движение ее матери преследовалось фотографами, разбившими лагерь возле их дома, что первым словом Лилы было "нацци", детское сокращение от "папарацци".

В возрасте восьми лет она начала осознавать славу матери.

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Именно тогда я поняла, что папарацци интересуются ею по какой-то причине. Потом я пошла в среднюю школу, и все говорили: О, твоя мама — Кейт Мосс! Я спрашивала: Откуда ты знаешь, кто она? Она старая! Она старая и скучная!

Также девушка призналась, что старалась защищать Кейт, так как чувствовала угрозу от папарацци. В детстве Лила была достаточно серьезна, и даже копировала движения Кейт, всегда опускала голову и не смотрела в камеру фотографов.

Лила Мосс в съемке для майского номера британского Vogue 2022 / Фото: British Vogue

Кейт в равной степени защищает Лилу. Она даже отказалась дать комментарий к интервью для первого номера Vogue с Лилой, чтобы дочь была в центре внимания.

Лила откровенно рассказала, что у нее диабет первого типа, и ей приходится постоянно проверять уровень сахара в крови.

Что интересно, у Лилы и Кейт есть общая привычка – они не зависят от смартфонов. Да, ни супермодель, ни ее дочь, не проводят много времени с телефоном. Когда же уезжают за город, или читают книгу, смотрят фильмы, то и вовсе оставляют мобильный в комнате.

Лила Мосс в съемке для майского номера британского Vogue 2022 / Фото: British Vogue

А черты, который их отличает – это абсолютная серьезность, правильность и ответственность Лилы и полная ей противоположность Кейт. Журналисты вспомнили, что в прошлом году им пришлось ждать супермодель на интервью около трех часов, зато Лила приходит раньше. Она подчеркнула, что не любит опаздывать.

Смотрите снимки Лилы Мосс в рекламе Ermanno Scervino.