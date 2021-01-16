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79-летняя Вивьен Вествуд разделась ради окружающей среды (фото)

Сегодня, 13:06

Дизайнер опубликовала провокационное фото в Instagram

79-летняя Вивьен Вествуд, которая обожает провокационные фотосессии, разделась, чтобы привлечь внимание к теме изменения климата. Дизайнер снялась обнаженной и опубликовала фото на своей странице в Instagram.

"Спаси мир", – говорится в подписи к фото с Вивьен Вествуд.

Фото: instagram.com/viviennewestwood

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Фото: instagram.com/viviennewestwood

На фотографиях она запечатлена обнаженной, прикрывая свои интимные места кружевной тканью. Вероятно, этот наряд – творение рук самой Вивьен. Образ она дополнила ботинками на платформе и толстых квадратных каблуках.

Вивьен Вествуд известна не только, как модельер, но и как активная участница всевозможных эко-движений, акций на тему климата и экологии. Об этом она даже рассказывала в автобиографическом фильме "Вествуд: панк, икона, активистка", который вышел в 2018 году.

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри оказались не самыми эко-френдли в королевской семье.

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экология дизайнер климат Вивьен Вествуд
Источник: instagram.com/viviennewestwood
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