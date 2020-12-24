Дизайнер шоу "Маска" Леся Патока: "Учим артистов вписываться в дверные проходы, а некоторых – заново ходить"

Знаменитости говорят, что это не очень удобно – где-то давит, где-то натирает. Но всем интересно

Телеканал "Украина" работает над самым загадочным шоу страны "Маска", которое является адаптацией мирового бестселлера The Masked Singer. Миллионы поклонников по всему миру неотрывно следят за героями шоу. Теперь и украинские звезды, которых зрители знают и любят, предстанут в оригинальном телепроекте в фантастических и причудливых образах.

За невероятные костюмы отвечают известные украинские дизайнеры, профессионалы своего дела – Леся Патока и Назар Дидык. Создатели костюмов признаются – работа чрезвычайно тонкая. Некоторые образы могут весить до 11 килограммов. Но здесь главное не вес, а то, что в таких объемных костюмах достаточно трудно передвигаться. А нужно еще выступать на сцене.

Костюм для шоу "Маска" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Один из наших героев ростом 2 метра 60 сантиметров, это до края его усиков. Есть персонаж, крылья которого в размахе достигают 2,5 метров. Соответственно, мы учим звезд вписываться в дверные проходы. Еще есть герой с длиной стопы 85 сантиметров. Конечно, он в шоке, потому что это надо заново научиться ходить. А одному персонажу руки постоянно нужно держать под углом. Знаменитости говорят, что это не очень удобно – где-то давит, где-то натирает. Но всем очень интересно", – рассказывает Леся Патока.

Дизайнеры же делают все возможное, чтобы артистам было максимально комфортно. Даже создали специальную инновационную систему кондиционирования непосредственно в масках, чтобы циркулировал воздух и чтобы герою было не так жарко.

Костюм для шоу "Маска" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Сотни тысяч страз, километры нитей и тканей, перья, мех и еще множество материалов, большинство из которых заказывали не в Украине. А вот увидеть костюмы на самых артистах прямо сейчас невозможно. Ведь это – огромная тайна. Все, кто задействованы в проекте "Маска", премьера которого состоится на телеканале "Украина" уже в январе, подписывают договор о неразглашении информации.

"Когда герои приходят на примерки, они ни в коем случае не пересекаются. Никто из них не должен знать, кто будет прятаться под другими масками", – отмечает Леся Патока.

Дизайнер костюмов шоу "Маска" Леся Патока Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Напомним, украинский проект "Маска" на телеканале "Украина" будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива "Маска" станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.

Ранее сообщалось, что телеканал "Украина" приступил к съемкам грандиозного шоу "Маска".

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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